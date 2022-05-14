【烏克蘭戰爭】俄羅斯停供電芬蘭 美俄防長破冰對話（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第80日，瑞典與芬蘭入北約的緊張局勢加劇。據報芬蘭將於周日（15日）宣申請加入北約，俄羅斯能源供應商Inter RAO表示，基於未收到芬蘭欠款，將於周六（14日）起暫停供電。美防部長奧斯汀，俄羅斯防長紹伊古自2月18日以來首次對話，奧斯汀要求俄方立即停火。

【本港時間5月14日】

【7:00】俄羅斯能源供應商Inter RAO旗下的RAO Nordic表示，基於未收到芬蘭欠款，將從周六凌晨1點起暫停供電。

【04:00】美國國防部表示，防長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）通話，是雙方自俄烏戰爭爆發以來首次對話。奧斯汀敦促紹伊古立即停火，強調保持溝通渠道的重要性。

【本港時間5月13日】

【21:28】烏克蘭外長庫巴拿於G7外長會議上提出，G7國家可充公俄羅斯資產，再用以支援基輔重建。

【20:48】土耳其總統埃爾多安表明，不傾向支持瑞典及芬蘭加入北約，暗示土耳其可能運用否決權，反對兩個北歐國家加入。

【19:00】英國公布新一輪對俄制裁名單，涉及多位普京親屬及關係密人士，包括普京前妻Lyudmila Ocheretnaya及普京外甥Mikhail Shelomov。

【15:37】歐盟外交政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）指 ，歐盟將再向烏克蘭 提供價值5億歐元軍事援助，料未來幾日會就俄羅斯石油禁運取得共識。

【12:58】G7（七國集團）外長和農業部長將在德國舉行會議商討如何解封烏克蘭港口，協助烏克蘭積壓的最少2,000萬噸糧食出口。

【07:50】美國國會參議院就對烏克蘭提供400億美元援助的法案受阻，共和黨參議員保羅（Rand Paul）要求加入條款派員監督在烏克蘭的支出。

【04:59】烏克蘭總統澤連斯基表示，他已準備好與俄羅斯總統普京會談，強調俄烏必須達成協議，但烏克蘭永遠不會承認克里米亞是俄羅斯的一部分。

【02:24】聯合國人權理事會以33票贊成、2票反對的票數通過烏克蘭提出的一項決議，調查俄軍控制烏克蘭首都基輔周邊地區期間是否干犯暴行。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明