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【烏克蘭戰爭】俄稱近千烏兵投降 烏指逾2.8萬俄軍陣亡（不斷更新）

環球社會熱點 18:35 2022/05/18

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第84日。瑞典政府宣布，周三（18日）與芬蘭一同遞交加入北約的申請表，並形容此舉將同時加強波羅的海地區安全。烏克蘭東南部馬里烏波爾（Mariupol）鋼鐵廠內的烏克蘭士兵被發現，已送至俄羅斯控制區域。奧地利重申，無意改變現時軍事中立地位。

【本港時間5月18日】

【18:34】烏克蘭軍方聲稱，自俄烏戰爭開始後，已有超過2.8萬名俄軍陣亡。

【18:25】俄羅斯國防部聲稱，在過去24小時內，馬里烏波爾鑄鐵廠內共有694名烏軍投降，自周一（16日）起計算，投降烏軍人數達959人。當中80人受傷，51人已被送往醫院。

【17:22】俄羅斯表示，自周一以來，馬里烏波爾亞速（Azovstal）鋼鐵廠共有950名烏克蘭士兵投降，包括80名傷兵。

【15:54】瑞典及芬蘭正式提交加入北約申請書，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，今次是一個必須掌握的歷史時刻，指兩國加入將提升共同安全。【下一頁】

【13:12】烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）警告，俄烏戰爭陷入拖延階段，俄軍嘗試全面控制烏克蘭東部及南部，正準備展開長期軍事行動。

【09:06】路透社引述目擊者指出，7輛載有馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內烏克蘭士兵的巴士，已經抵達俄羅斯的控制區域。俄羅斯官媒塔斯社（TASS）表示，俄方再盤問有關烏兵，作為莫斯科政府稱為烏克蘭戰爭罪案調查的一部分。【下一頁】

【04:45】奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）表示，無意改變軍事中立地位，不會尋求加入北約。

【03:00】瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）與芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）舉行聯合記者會，宣布兩國同日向北約（NATO）提交加入申請。

【本港時間5月17日】

【15:56】瑞典外交部長林德（Ann Linde）正式簽署加入北約的申請表，正式啟動申請加入程序。林德表示，預計申請程序或長達一年。

【13:34】烏克蘭國防部發表最新戰況報告，指俄軍正主力攻打頓巴斯地區（Donbas），但烏軍在過去24小時內，亦成功防守11次俄軍進襲。另外，國防部指烏軍已把第二大城市哈爾科夫的俄軍推回俄國邊境。

【09:05】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）再次表示，不會支持瑞典及芬蘭加入北約（NATO），甚至指兩國不需派遣代表團前來遊說。【下一頁】

【07:40】烏克蘭國防部表示，超過260名士兵已成功撤出馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠，當中大多數為傷員。【下一頁】

【00:14】歐盟未能就對俄羅斯實施新一輪制裁達成共識，仍未能實現禁運俄羅斯石油的目標。有成員國外長透露，匈牙利是今次制裁不獲通過的原因。【下一頁】

【本港時間5月16日】

【15:54】俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，芬蘭與瑞典選擇加入北約長造成長遠影響，而且是個嚴重錯誤，全球局勢將因北約持續擴張而改變。里亞布科夫更指出，芬蘭與瑞典不應假定俄羅斯會不就兩國的行動作出回應。

【14:43】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄軍預備在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）展開新一輪攻勢，意圖加強在烏克蘭南部的進展。澤連斯基再次呼籲西方國家，對俄羅斯石油實施禁運。

【09:21】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，有信心土耳其的憂慮可以獲得解決，而且不阻礙芬蘭及瑞典加入北約。美國方面亦對兩國加入北約表示有信心。

【05:24】彭博社報稱，德國政府已決定在年底時停止進口俄羅斯石油，不論歐盟禁運俄油的制裁方案是否通過。

【01:44】繼鄰國芬蘭之後，瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）同日確認，執政黨支持加入北約（NATO），將尋求國會支持申請加入，打破該國長年以來的軍事中立地位。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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