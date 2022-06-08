【烏克蘭戰爭】俄稱近乎完全控制盧甘斯克 俄外長訪土耳其商議糧食問題（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第105日。俄羅斯聲稱，已控制烏克蘭東部盧甘斯克97%地區。俄羅斯外長拉夫羅夫出訪土耳其，就烏克蘭糧食出口問題展開商討。俄羅斯總統普京表示，俄國通貨膨脹水平已受控，對未來經濟發展持正面態度。

【本港時間6月8日】

【10:13】俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）聲稱，俄軍已控制烏東盧甘斯克（Luhansk）97%地區，並向北頓涅茨克（Sievierodonetsk）附近區域向前推進。

【01:20】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）到訪土耳其，就如何運輸烏克蘭糧食出口展開商討。

【00:11】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，當地通脹已受控，預期物價下半年起會停止上升。同時普京稱當地4月失業率僅得4%，讚揚是個重大成就。

【本港時間6月7日】

【17:14】路透社引述白俄羅斯國防部報稱，白俄軍隊舉行戰備狀態軍演。

【16:18】盧甘斯克地區首領Serhiy Haidai表示，俄烏爭奪北頓涅茨克的戰爭全面展開。烏克蘭軍方確認，俄軍目前主力攻擊北頓涅茨克，烏軍依然頑強抵抗，聲稱周一（6日）在頓巴斯東部阻止10次俄軍的進襲。

【10:03】烏克蘭海軍更新戰況時指出，俄軍黑海艦隊因烏方導彈及無人機攻擊，從烏克蘭海岸線撤離逾百公里，聲稱已重新奪回黑海西北部分海域的控制權。

【04:19】烏克蘭總統澤連斯基指出，烏東北頓涅茨克（Severodonetsk）及利西昌斯克（Lysychansk）的戰況十分激烈，使兩座城市現時宛如「死城」。【下一頁】

【03:42】俄羅斯宣布反擊美國制裁，針對財長耶倫（Janet Yellen）﹑能源部長格蘭霍爾姆（Jennifer Granholm）及貿易代表戴琪（Katherine Tai）在內的61名美國官員，以及主要國防企業與傳媒高層實施個人制裁，被制裁對象將禁止進入俄羅斯。【下一頁】

【本港時間6月6日】

【13:03】俄羅斯官媒記者斯拉德科夫（Alexander Sladkov）聲稱，俄軍少將庫圖佐夫（Roman Kutuzov）在烏東地區喪生。如消息屬實，將是俄軍在戰爭中損失的第11位高級將領。

【07:55】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（5日）到訪戰線，探望東南部重鎮扎波羅熱州（Zaporizhzhia）及兩個鄰近最近雙方激烈交戰的北頓涅茨克（Sievierodonetsk）以南小城鎮。

【04:03】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）原定周一（6日）出訪塞爾維亞，但有指因保加利亞﹑北馬其頓及黑山封鎖空域，導致俄國飛機無法途經，拉夫羅夫訪塞之行因此取消。【下一頁】

【01:30】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）警告美國，如西方國家向烏克蘭提供遠程導彈，俄羅斯可能會視其為新的打擊目標。普京更揚言，西方國家對烏克蘭軍援並非新消息，亦不會改變甚麼。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明