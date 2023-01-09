【烏克蘭戰爭】俄稱襲烏軍營斃逾千人 兩軍再換戰俘（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第320日。俄羅斯軍方聲稱，成功以導彈擊中兩個烏軍據點，並擊斃多達超過1,300名烏軍，惟烏軍否認死亡人數。俄羅斯與烏克蘭再次達成交換戰俘協議，雙方各換50人。

【本港時間1月9日】

【10:49】俄羅斯國防部發出聲明，指軍隊向烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）發動大規模導彈襲擊，並成功擊中兩幢烏軍臨時駐紮點，造成超過1,300名烏軍死亡，報後早前近百俄軍被烏軍炸死。【下一頁】

【01:19】俄烏雙方確認，兩軍周日（8日）互換50名戰俘。

【本港時間1月8日】

【15:25】莫斯科任命的官員指，烏軍對頓涅茨克地區發動炮擊造成兩座發電廠受損。

【00:47】俄軍被指控於烏克蘭東部和南部最少7個地區發動襲擊，釀成最少3死及多名平民受傷。其中 烏軍指俄羅斯炮擊烏東 城鎮巴赫穆特（Bakhmut），造成當地兩人死亡及13人受傷。

【本港時間1月7日】

【12:23】烏克蘭軍事情報部門聲稱，俄軍除了在去年10月徵召30萬人意外，本月更會下令動員多達50萬新兵，是準備春夏兩季向烏東及南部發動新攻勢的訊號。【下一頁】

【02:10】俄羅斯國防部表示俄軍自周五中午時間起於邊界綫遵守停火協議。不過赫爾松地區政府反駁上述説法，指烏克蘭控制的一個消防站遭到炮擊，造成一名消防員死亡，另外四人受傷。

【本港時間1月6日】

【10:45】普京（Vladimir Putin）聽從俄羅斯東正教會建議，向國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）下令，暫時與烏克蘭停戰36小時，至周六晚上（7日）為止。【下一頁】

【08:07】美國將在周五（6日）公布，向烏克蘭供應新一批武器裝備，總統拜登（Joe Biden）指現時戰事進入關鍵階段，美國將盡力協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。德國亦表示，將向烏克蘭提供Marder裝步戰車。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀