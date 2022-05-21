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【烏克蘭戰爭】俄稱完全佔領馬里烏波爾鑄鐵廠 哈爾科夫文化中心夷為平地（不斷更新）

環球社會熱點 10:07 2022/05/21

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第87日。俄羅斯聲稱已結束包圍馬里烏波爾鑄鐵廠，內部烏克蘭守軍已全數投降。俄軍被指轟炸烏克蘭哈爾科夫地區的文化中心，將其夷為平地。美國官員透露，未來歐洲可能會有多達10萬美軍部署。

【本港時間5月21日】

【04:20】俄羅斯聲稱，烏克蘭東南部馬里烏波爾鑄鐵廠內的最後一名烏軍已經投降，已完全佔領鑄鐵廠，終結長達3個月的包圍。

【01:30】烏克蘭總統辦公室官員表示，俄軍周五（20日）轟炸哈爾科夫（Kharkiv）地區的文化中心，將其夷為平地。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評，俄軍行為殘忍。

【01:24】美國多名官員表示，多達10萬美軍可能未來在歐洲進駐，如果北約（NATO）未來繼續增加軍演，美軍數目可能暫時再增加。

【本港時間5月20日】

【22:30】芬蘭國營天然氣公司Gasum表示，周末起停止接受來自俄羅斯的天然氣，未有解釋原因。據報芬蘭是其中一個拒絕以盧布支付俄羅斯天然氣的國家，亦有人猜測與芬蘭本周正式申請加入北約有關。

【17:53】俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，俄羅斯將在俄羅斯西部設立新的軍事基地，以應對北約（NATO）擴張。

【11:57】俄羅斯在烏克蘭東部盧甘斯克地區的炮擊行動，過去一日造成13名平民死亡。

【08:58】俄軍於烏克蘭南部城市赫爾松委任的州長Volodymyr Saldo聲稱，赫爾松將很快成為俄羅斯的國土一部分。

【03:22】美國國會參議院以大比數通過對烏克蘭的400億美元（約3,120億港元）援助，下一步等候美國總統拜登（Joe Biden）簽署批出援助。

【01:14】俄羅斯聲稱烏克蘭馬里烏波爾鋼鐵廠再多771名烏軍投降，累計已有1,730名烏軍投降。

【本港時間5月19日】

【15:00】克羅地亞總統Zoran Milanović表示，將指示駐北約大使就芬蘭及瑞典加入方案投反對票，直至波斯尼亞和赫塞哥維那（Bosnia and Herzegovina）選舉法得以修正，並指土耳其正展示如何為國家利益而戰

【13:56】美國駐基輔大使館因俄烏戰爭關閉3個月後，終在周四（19日）重啟。

美國參議院日前通過提名，支持由布林克（Bridget Brink）出任駐烏克蘭美國大使，為2019年5月後再次任命新駐烏克蘭美國大使。

【07:35】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）重申，土耳其反對芬蘭及瑞典快速加入北約，強調北約的擴張亦需要符合土耳其的考量，希望其他成員國理解土耳其的憂慮。【下一頁】

【03:23】美國總統拜登（Joe Biden）表示，對芬蘭及瑞典申請成為北約（NATO）成員感到樂觀，認為可以說服土耳其支持兩國入北約。

【00:16】歐盟宣布斥資2,100億歐元（約1.73萬億港元），在2027年時終結依賴俄羅斯化石燃料，同時加快過渡至綠色能源。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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