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【烏克蘭戰爭】俄稱北約威脅終止停在烏軍事行動 普京稱會為頓巴斯帶來和平（不斷更新）

環球社會熱點 13:05 2022/04/21

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第57日，烏克蘭政府表明，願意在馬里烏波爾（Mariupol）舉行特別談判，尋求協助當地被圍困的烏軍及當地民眾撤離。俄羅斯總統普京表示，被迫對烏克蘭發動軍事行動，誓言會為頓巴斯地區（Donbas）地區帶來和平。俄羅斯成功試射可搭載核武的洲際彈道導彈，警告敵人的行動需要三思。

【本港時間4月20日】

【13:00】俄羅斯外交部高層官員波利修克（Alexey Polishchuk）向塔斯社（TASS）透露，俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動只會在俄國目標達成後終止，如保障頓巴斯地區的俄語人口﹑烏克蘭去軍事化及去納粹化﹑消除烏克蘭境內的北約（NATO）勢力對俄羅斯形成的威脅。但波利修克未有提及，北約如何在烏克蘭境內製造危及俄羅斯的威脅。

【12:12】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）希望，歐盟第6輪制裁可以確切打擊俄羅斯的戰爭機器，特別是針對能源﹑金融﹑出入口貿易及交通領域。同時，澤連斯基再次呼籲，落實全面禁運俄羅斯石油。

【06:45】俄羅斯軍方表示，周三成功試射研發已久﹑全新可搭載核武的洲際彈道導彈，並命中位於近6,000公里外的目標。普京表示，新導彈可制衡所有現代反導彈系統，足以阻嚇任何敵人。【下一頁】

【06:38】烏克蘭談判代表兼總統資深幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周三（20日）表示，願意與俄羅斯在馬里烏波爾舉行特別談判，希望撤離仍被圍困在城內的平民及烏克蘭軍隊。【下一頁】

【01:40】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，因頓巴斯地區民眾面臨的危機，俄國才被迫對當地展開軍事行動，揚言自己會為當地帶來和平。【下一頁】

【本港時間4月20日】

【20:48】克里姆林宮發言人表示，俄羅斯已向烏克蘭提交一份談判協議草案，包括制定絕對明確的措辭，正等候基輔政府回覆。惟烏克蘭外長表示，事實證明俄烏衝突無法透過外交談判，而須在戰場上解決。

【18:49】聯合國稱自戰爭爆發以來，已有超過500萬人逃離烏克蘭。

【16:52】歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）到訪烏克蘭首都基輔。

【15:49】路透社引述俄羅斯國防部聲稱，俄軍一夜之間襲擊1,053個烏軍軍事設施及摧毀106個發射陣地。

【13:25】挪威國防部發表聲明宣布，挪威將向烏克蘭捐贈100枚西北風防空導彈（mistral air defence missiles）

【09:07】俄軍再次要求馬里烏波爾Azovstal鋼鐵廠的烏軍在當地周三（20日）下午2點（本港時間晚上7點）前棄械投降。

【07:59】加拿大表示將會對14名俄羅斯人實施制裁，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的兩名女兒。

【05:38】路透社引述多名消息人士指，美國總統拜登（Joe Biden）將宣布對烏克蘭的新軍事援助計劃，接近上周宣布的8億美元（約62.4億港元）規模。

【04:10】俄軍稱周三會暫時停火，讓馬里烏波爾的烏軍有棄械投降的空間。

【02:30】烏克蘭城市哈爾科夫（Kharkiv）官員指俄軍無間斷轟炸該市，造成新一輪傷亡。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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