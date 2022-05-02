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【烏克蘭戰爭】俄稱不急在5月9日完結軍事行動 馬里烏波爾撤離約千人（不斷更新）

環球社會熱點 11:17 2022/05/02

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第68日。俄羅斯外長拉夫羅夫表明，5月9日與莫斯科政府對烏克蘭軍事行動無關。德國政府表示，已逐漸減少依賴俄羅斯化石燃料，有望在今年夏天前完全擺脫俄國燃料。聯合國與紅十字會組織人道走廊，成功協助部分被困於烏克蘭東南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol）的平民撤離。

【本港時間5月2日】

【11:16】美國眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）表示，總統拜登（Joe Biden）訪問烏克蘭只是時間問題。

【08:30】德國經濟及氣候部長哈柏克（Robert Habeck）表示，已大幅削減從俄羅斯入口的能源，有望在今年夏季結束前完全擺脫入口俄羅斯原油。【下一頁】

【04:39】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表明，第二次世界大戰勝利紀念日（即5月9日）的到來，與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動會否完結沒有關係。【下一頁】

【00:30】聯合國發言人確認，聯合國與紅十字會組織的人道走廊持續撤離被包圍在馬里烏波爾鑄鐵廠的平民，相信已有約千人離開。

【本港時間5月1日】

【16:30】美國眾議院議長佩洛西於事先沒有公布下，突然到訪烏克蘭首都基輔，與澤連斯基會面。【下一頁】

【11:20】俄羅斯國營傳媒報道，烏克蘭東南部城巿馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，周六有25名平民撤離，包括6名14歲以下的兒童，但沒有透露他們被送到那裡。最新衛星圖片顯示，鋼鐵廠頂部有多個大洞，幾乎被完全摧毀，附近多棟建築物亦受損。

【10:35】烏克蘭與俄羅斯進行新一輪交換俘虜行動，共有14名烏克蘭人員獲釋，包括7名軍人和7名平民，其中一名女兵懷孕5個月，但烏克蘭未有披露有多少俄羅斯人交還給莫斯科。烏克蘭指責，俄軍將大量烏克蘭平民送往俄羅斯作為人質，據知現時有超過1000名烏克蘭人被擄走，一半是婦女。

【10:05】澤連斯基表示，烏軍已經摧毀俄羅斯1000多輛坦克、近200架戰機及2500輛裝甲戰車，逾2.3萬俄軍陣亡，大大削弱俄羅斯的兵力及裝備。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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