【烏克蘭戰爭】俄疑轟烏東火車站致39死 歐盟兩巨頭啟程訪基輔（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第44日。聯合國通過表決，以93票贊成暫停俄羅斯於人權理事會的席位，俄羅斯隨後宣布退出。俄羅斯首次承認，對烏克蘭戰爭中承受重大損失。烏克蘭總統澤連斯基表示，有城市的情況比布查鎮更嚴重。歐盟確認第5輪對俄羅斯制裁，延後一個月全面禁運俄羅斯煤炭。

【本港時間4月8日】

【21:00】Kramatorsk火車站受襲，死傷人數增至39死87傷。

【18:55】俄羅斯國防部透過俄羅斯新聞社（RIA），否認曾經攻擊Kramatorsk火車站，聲稱炸中火車站的導彈只有烏克蘭軍方使用。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表明，俄軍周五並無在Kramatorsk舉行任何軍事行動。

【17:15】俄羅斯對澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等228名澳洲人實施入境禁令，以反制澳洲早前對俄羅斯實施的制裁，名單包括澳洲參眾議員及國家安全委員會等人士。俄羅斯亦對130名新西蘭官員及議員實施入境禁令，包括總理阿德恩（Jacinda Ardern）。

【16:40】路透社引述頓涅茨克（Donetsk）首長Pavlo Kyrylenko，稱當地一個火車站懷疑被俄羅斯導彈擊中，估計造成數十人死亡。【下一頁】

【16:30】俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）向杜馬議員表示，俄羅斯正面臨三十年以來最嚴重局勢，即使在冷戰時期，西方亦從未實施如此制裁手段，但西方試圖將俄羅斯從全球經濟排除的企圖不會得逞。

【14:40】英國國防部發表最新俄烏戰爭情報匯報，指俄軍已完全撤出烏克蘭北部返回白俄羅斯及俄羅斯，部分被調派至烏東地區作戰。情報表示，大批俄軍需要先完成大量補給，才會調遣至烏東地區，估計一周內不會再有大批俄軍進入烏北地區。

國防部更指出，俄軍繼續轟炸烏克蘭東部及南部堅守的城市，部隊同時南移至已佔領的城市伊久姆（Izium）。

【14:00】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在Twitter分享照片，顯示自己已啟程前往基輔展開訪問。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦表示已出發。

【10:25】美國商務部宣布，把兩間俄羅斯國營企業聯合造船集團（United Shipbuilding Corp）及鑽石生產商ALROSA納入黑名單，禁止有關企業使用美國金融系統。

【07:09】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，首都基輔附近的博羅江卡鎮（Borodyanka）情況比布查（Bucha）更嚴重，被俄軍破壞的程度更高。【下一頁】

【03:14】歐盟確認對俄羅斯發動新一輪制裁，包括禁運俄羅斯煤炭，但消息人士指禁運日期較原定時間延遲一個月。

【01:55】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受英國天空電視台時首次承認，俄軍在對烏克蘭戰事中承受重損失，希望特別軍事行動會在未來數日達成目標。【下一頁】

【00:30】俄羅斯被暫停聯合國人權理事會資格後，隨即宣布退出有關組織，批評遭暫停資格一事完全不合法及政治主導的舉動。【下一頁】

【本港時間4月7日】

【23:55】聯合國大會以93票贊成、24票反對及58票棄權，暫停俄羅斯於人權理事會的席位。

【21:15】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）批評，烏克蘭提交予俄羅斯的協議草案，明顯偏離上月底伊斯坦布爾談判期間確定的條款。他指出，未來對烏克蘭安全保障不適用於克里米亞和塞瓦斯托波爾，但烏方周三提交的草案，卻未有作出明確陳述。

烏克蘭首席談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）其後反駁，烏方提交的草案全屬兩國談判團的共識，而拉夫羅夫沒有直接參與談判，相關言論旨在轉多布查鎮事件的視線。

【19:15】七國集團（G7）外長以最強烈措詞，譴責俄羅斯在烏克蘭布查鎮及其他城鎮犯下的暴行，會追究到底。

【18:19】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）視像現身希臘國會發表演說，表明俄羅斯的行動不止針對烏克蘭，而是整個歐洲，呼籲西方國家將俄羅斯「繩之於法」。

澤連斯基再次促請全球各國抵制俄羅斯石油，並從國際金融系統封鎖俄羅斯銀行。

【15:18】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在布魯塞爾與北約成員國外長會面，再次呼籲西方國家向烏克蘭援助更多武器。庫列巴表示，烏克蘭現時需要持續援助及長期解決方法，讓烏克蘭能獲得勝利。

【13:37】馬里烏波爾市長Vadym Boichenko表示，俄軍對當地展開攻勢至今，已造成超過5,000死亡，當中包括210名兒童。【下一頁】

【11:04】俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）表示，美國新制裁將直接影響俄羅斯平民。安東諾夫表示，美國意圖為俄羅斯製造經濟困難，影響俄國還債能力，損害俄羅斯聲譽，但俄方會準時及妥善負擔其債務責任。

【05:30】匈牙利表明，願意以俄羅斯盧布結算與俄羅斯的能源交易，立場明顯與歐盟不一致。【下一頁】

【02:15】英國與美國分別宣布新一輪俄羅斯制裁。英國將凍結俄羅斯最大銀行在英國的資產，並希望在年底全面禁止入口俄羅斯石油及煤炭。

美國總統拜登（Joe Biden）指俄軍在布查（Bucha）犯下戰爭罪行，使美國加強制裁。白宮宣布，俄羅斯最大金融機構及多名與克里姆林宮有關係人士，將成為新制裁目標，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）兩名女兒。【下一頁】

【01:33】烏克蘭政府促請烏東民眾把握機會，趁早離開有關地區，指當地一旦爆發大規模戰爭，政府或未能提供更多援助。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明