【烏克蘭戰爭】俄疑轟烏東火車站增至50死 馮德萊恩承諾加快入歐程序（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第45日。聯合國通過表決，以93票贊成暫停俄羅斯於人權理事會的席位，俄羅斯隨後宣布退出。俄羅斯首次承認，對烏克蘭戰爭中承受重大損失。烏克蘭總統澤連斯基表示，有城市的情況比布查鎮更嚴重。歐盟確認第5輪對俄羅斯制裁，延後一個月全面禁運俄羅斯煤炭。

【本港時間4月9日】

【10:00】俄羅斯取消15個國際組織在當地註冊，包括人權觀察（Human Rights Watch，簡稱HRW）及國際特赦組織（Amnesty International）等。俄羅斯指該批組織違反俄羅斯聯邦法律。

【09:00】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）到訪烏克蘭布查鎮，表示將加快烏克蘭入歐程序。烏克蘭總統澤連斯基表示將在一周內，回覆馮德萊恩交予的問卷。

【08:00】白俄將歐盟成員國、新西蘭、澳洲、加拿大、台灣、英國、瑞士、美國等國家及地區，列為不友好國家，但未包括烏克蘭。

【07:00】日本宣布，驅逐俄羅斯駐日大使館的外交官以及俄羅斯駐日貿易代表處職員共8人出境。經濟產業相萩生田光一表示，將分階段減少減少進口俄羅斯煤炭。

【本港時間4月8日】

【22:55】盧布匯價回穩，俄羅斯央行宣布減息，由20厘減至17厘，下周一生效。

【22:50】頓涅茨克首長指，克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）火車站遇襲的死亡人數增至50人，包括5名兒童。

【21:00】克拉馬托爾斯克火車站受襲，死傷人數增至39死87傷。

【18:55】俄羅斯國防部透過俄羅斯新聞社（RIA），否認曾經攻擊克拉馬托爾斯克火車站，聲稱炸中火車站的導彈只有烏克蘭軍方使用。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表明，俄軍周五並無在克拉馬托爾斯克舉行任何軍事行動。

【17:15】俄羅斯對澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等228名澳洲人實施入境禁令，以反制澳洲早前對俄羅斯實施的制裁，名單包括澳洲參眾議員及國家安全委員會等人士。俄羅斯亦對130名新西蘭官員及議員實施入境禁令，包括總理阿德恩（Jacinda Ardern）。

【16:40】路透社引述頓涅茨克（Donetsk）首長Pavlo Kyrylenko，稱當地一個火車站懷疑被俄羅斯導彈擊中，估計造成數十人死亡。【下一頁】

【16:30】俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）向杜馬議員表示，俄羅斯正面臨三十年以來最嚴重局勢，即使在冷戰時期，西方亦從未實施如此制裁手段，但西方試圖將俄羅斯從全球經濟排除的企圖不會得逞。

【14:40】英國國防部發表最新俄烏戰爭情報匯報，指俄軍已完全撤出烏克蘭北部返回白俄羅斯及俄羅斯，部分被調派至烏東地區作戰。情報表示，大批俄軍需要先完成大量補給，才會調遣至烏東地區，估計一周內不會再有大批俄軍進入烏北地區。

國防部更指出，俄軍繼續轟炸烏克蘭東部及南部堅守的城市，部隊同時南移至已佔領的城市伊久姆（Izium）。

【14:00】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在Twitter分享照片，顯示自己已啟程前往基輔展開訪問。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）亦表示已出發。

【10:25】美國商務部宣布，把兩間俄羅斯國營企業聯合造船集團（United Shipbuilding Corp）及鑽石生產商ALROSA納入黑名單，禁止有關企業使用美國金融系統。

【07:09】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，首都基輔附近的博羅江卡鎮（Borodyanka）情況比布查（Bucha）更嚴重，被俄軍破壞的程度更高。【下一頁】

【03:14】歐盟確認對俄羅斯發動新一輪制裁，包括禁運俄羅斯煤炭，但消息人士指禁運日期較原定時間延遲一個月。

【01:55】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受英國天空電視台時首次承認，俄軍在對烏克蘭戰事中承受重損失，希望特別軍事行動會在未來數日達成目標。【下一頁】

【00:30】俄羅斯被暫停聯合國人權理事會資格後，隨即宣布退出有關組織，批評遭暫停資格一事完全不合法及政治主導的舉動。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明