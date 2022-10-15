【烏克蘭戰爭】俄無意再發動大規模襲擊 美向烏追加軍事援助（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第234日。俄羅斯總統普京態度軟化，他表示暫時無計劃向烏克蘭發動大規模攻擊，又指將於兩周內完成局部動員。美國宣佈再向烏克蘭提供額外提供7.25億美元（57億港元）軍事援助。

【本港時間10月15日】

【14：30】沙特國家通訊社SPA稱，沙特阿拉伯將向烏克蘭提供4億美元（31.2億美元）人道主義援助。報道亦指，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）已致電烏克蘭總統澤連斯基，表明沙特願意努力進行調解的立場。

【14：00】美國國務卿布林肯發聲明指，向烏克蘭額外提供7.25億美元的一籃子武器及其他軍事援助。美國對烏克蘭的軍事援助總額，至今達到183億美元（1,427億港元）。

【12：00】普京周五（15日）在哈薩克斯坦出席峰會後表示，俄羅斯無意摧毀烏克蘭，莫斯科已完成大多數軍事目標，局部動員活動將於兩周內完成。

【本港時間10月14日】

【17：34】烏克蘭臨時被佔領土重新融合部表示，烏軍上月從俄國手中奪回超過600個定居點。【下一頁】

【10：41】俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）宣布，赫爾松市任何想離開的民眾均會獲得幫忙，政府決定組織援助，協助赫爾松市民眾撤離至俄羅斯其他地區。

俄羅斯委派的赫爾松地區（Kherson）領袖沙爾多（Vladimir Saldo）公開請求總統普京（Vladimir Putin），希望對方提供援助，幫助當地民眾離開，並聲稱是烏軍導致赫爾松地區人民死亡。【下一頁】

【00：44】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄國維持在烏克蘭的「特別軍事行動」目標，總體方向不變，戰事仍然持續。惟佩斯科夫亦重申，對透過商討形式達成目標持開放態度。

【本港時間10月13日】

【14：43】烏克蘭軍方表示，首都基輔一個社區遭受俄軍無人機的自殺式攻擊，有官員指其他重要基建被攻擊。南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）據報徹夜被俄軍轟炸，當地官員指暫時最少7人失蹤。【下一頁】

【10：54】普京（Vladimir Putin）出席俄羅斯一個能源論壇時表示，俄羅斯並非現時能源價格高企的原因，歐洲國家才是「幕後黑手」。他稱歐洲積極推行綠色能源政策，導致在全球石油及天然氣產業投資不足，才導致現今價格高企。普京亦稱俄羅斯準備隨時恢復北溪管道供應天然氣，直言「把球交回歐洲」，讓歐洲決定是否重新接受俄國天然氣。【下一頁】

【08：15】英國防相華禮士（Ben Wallace）宣布，將向烏克蘭提供防空武器，協助攔截俄羅斯來襲的導彈，當中包括防空導彈及數百架無人機等。

【04：47】聯合國大會上，143個國家投下支持票，譴責俄羅斯早前吞併烏克蘭4個地區，重申擁護烏克蘭主權﹑獨立﹑一體及領土完整，維持國際認可的烏克蘭領土範圍。35個國家投棄權，當中包括中國。另有4國加入俄羅斯，投下反對票。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明