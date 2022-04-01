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【烏克蘭戰爭】俄烏舉行視像和談 拜登指普京自我孤立（不斷更新）

環球社會熱點 16:19 2022/04/01

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第37日。俄羅斯總統普京簽署法令，要求非友好國家需用盧布結算天然氣交易，德法表明拒絕。烏克蘭核能監管機構表示，俄軍已撤離切爾諾貝爾，可能因安全疑慮離開。美國總統拜登聲稱，普京現時猶如自我孤立，估計對方已懲罰部分幕僚及官員。

【本港時間4月1日】

【16:15】俄羅斯與烏克蘭的和談在當地時間周五早上，透過視像形式再次召開，料聚焦繼續討論在本周初於土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）面對面和談中，由烏方提出的和平框架。

【16:01】俄羅斯接壤烏克蘭邊境城市別爾哥羅德（Belgorod）多座油庫被擊中，地區首長Vyacheslav Gladkov指控為烏克蘭軍所為，聲稱烏軍兩架直升機闖入俄國國境開火襲擊。

【12:04】美國對俄羅斯發動新一輪制裁，主要針對科技行業，包括21個實體及13名人士。俄羅斯駐美國大使批評，美國展示執迷不悟的態度及加大非法制裁。【下一頁】

【10:03】俄羅斯新聞社引述外交部高層官員，透露俄方對歐盟的制裁不會坐視不理，一定會作出回應，讓歐盟明白與俄羅斯抗衡不符合利益。

【04:03】普京簽署法令，要求非友好國家在周五開始，必須用盧布結算天然氣交易，否則切斷供應。德國與法國表明，堅持用歐元結算。【下一頁】

【03:14】美國總統拜登聲稱，俄羅斯總統普京似乎「自我孤立」（self-isolated），並估計他已處分部分早前傳聞不敢遁出俄烏戰爭的幕僚及下屬。【下一頁】

【02:16】烏克蘭核能監管機構表示，俄軍已撤離切爾諾貝爾核電站及附近區域，把控制權交還烏方，可能因安全疑慮離開。【下一頁】

【本港時間3月31日】

【21:30】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指，基輔附近的俄軍不是撤兵，而是重整兵力。

【18:34】英國擴大制裁俄羅斯，新上榜人士包括多名俄羅斯媒體界人士，包括Gazprom-Media行政總裁Aleksandr Zharov、今日俄羅斯（RT）董事總經理Alexey Nikolov及衛星社國際廣播（Sputnik International Broadcasting）總裁Anton Anisimov。

英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，英國幫助全球對抗俄羅斯的虛假資訊，新一輪制裁目標針對俄羅斯宣傳機器，打擊俄羅斯的假新聞及觀點。卓慧思表明將持續制裁俄羅斯，確保普京在烏克蘭失敗。

【15:07】烏克蘭政府發表聲明，指俄軍在白俄境內重整，補充對烏克蘭戰爭的人員及武器裝備等。烏政府更表示，在奪回的基脅附近地區中頻繁發現有區域埋有地雷。

【12:48】俄羅斯國防部宣布，當地時間周四早上10時（香港時間下午3時）對烏克蘭南部城市馬里烏波爾（Mariupol）停火，容許平民撤離。

【11:18】盧布對美元回復戰爭前水平，每75.5盧布對1美元。

【06:29】英國政府通信總部（GCHQ）主任弗萊明（Jeremy Fleming）表示，普京的幕僚害怕講出真相，導致他嚴重錯估俄軍實力、烏克蘭的抵抗程度及西方國家的應對手段。

弗萊明更指出，有俄軍在烏克蘭拒絕執行任務，武器裝備不足，士氣亦十分低落。【下一頁】

【06:25】烏克蘭高層官員透露，俄烏和談周五再以視像形式恢復。烏方談判代表團成員David Arakhamia稱，烏克蘭已提出兩國領袖應該會晤，遭俄方以需要更多工作完成起草協議為由拒絕。【下一頁】

【05:52】澤連斯基表明，俄軍後撤非真正撤兵，只是烏軍防守成功，亦預料俄國將對頓巴斯地區發動攻勢，稱已做好準備應對。【下一頁】

【02:20】拜登與澤連斯基通電話時稱，美國向烏克蘭提供5億美元財政支援，作為對抗俄國侵略援助一部分。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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