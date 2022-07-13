【烏克蘭戰爭】俄烏舉行會談商討糧食出口 德下月起停購俄煤炭（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第140日。俄羅斯與烏克蘭將在土耳其舉行四方會談，討論糧食出口問題，但聯合國秘書長古特雷斯對會談未抱太大期望。此外，烏克蘭有組織不滿加拿大把北溪一號渦輪機交還德國，表示會就加拿大違反制裁措施採取法律行動。

【本港時間7月13日】

【17:00】德國財政部副部長Joerg Kukies在悉尼能源論壇表示，德國下月起停購俄媒炭、明年完全停購俄石油，徹底改變當地能源結構。

Kukies透露，俄羅斯煤炭及石油分別各佔德國4成使用量，國家將於未來數個月達成擺脫俄能源的目標，但現時關鍵挑戰是要填補俄羅斯每年向歐盟供應的1,580億立方米天然氣缺口。

【16：00】德國公布對烏克蘭20億歐元（157.4億港元）軍事援助清單，包括1.49萬枚反坦克地雷、500枚美國製刺針（Stinger）防空導彈、逾2000萬發彈藥、裝甲車及防空系統等。

【13：45】烏克蘭世界大會（Ukrainian World Congress）發表聲明，已就加拿大違反制裁規定，向德國交還北溪一號渦輪機採取法律行動。

【13：00】俄羅斯、烏克蘭、土耳其及聯合國外交官將於伊斯坦布爾舉行四方會談，討論糧食出口。烏克蘭估計，有多達2,500萬噸糧食目前滯留港口，土耳其已準備20艘商船隨時將糧食運送世界各地。

聯合國建議俄烏雙方設立海上安全走廊，讓船隻在已知地雷位置之間運行。但秘書長古特雷斯（António Guterres）表示雖然已努力協助解決危機，但對會談成果未抱太大期望。

【本港時間7月12日】

【13：18】美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）指出，情報顯示伊朗準備向俄羅斯提供數百部具作戰能力的無人機，並訓練俄軍操作。 【下一頁】

【08：24】烏克蘭救援部門指出，Chasiv Yar鎮住宅大樓被炸的遇難人數升至最少33人。

【00：09】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署法令，進一步簡化烏克蘭民眾成為俄羅斯公民的程序及要求，所有烏克蘭人可以申請領取俄羅斯護照。烏克蘭批評，此舉侵犯烏克蘭的主權。

【本港時間7月11日】

【16：34】俄羅斯加里寧格勒州州長Anton Alikhanov提議全面禁止3個波羅的海國家與俄羅斯之間的貨物流動，以回應立陶宛加強限制俄飛地。

【08：09】烏克蘭東部Chasiv Yar鎮一棟5層住宅遭炮彈襲擊，至少15人死亡及數十人受傷。緊急救援人員努力拉出被困在瓦礫中的人。炮彈更摧毀城鎮住宅區内3座建築物，住客主要是在附近工廠的工人。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）譴責俄軍刻意針對烏克蘭平民。

【02：19】烏克蘭政府敦促目前遭俄羅斯佔領的南部赫爾松（Kherson）地區平民立即撤離，稱烏克蘭武裝部隊正準備在當地反擊。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明