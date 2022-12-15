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【烏克蘭戰爭】俄烏否認聖誕停火 俄明言愛國者導彈系統屬合法目標（不斷更新）

環球社會熱點 12:05 2022/12/15

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第295日。俄羅斯與烏克蘭一致否認，兩軍會在聖誕節期間暫停戰事。

【本港時間12月15日】

【10:52】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表每日講話時表示，聖誕節時前線亦不會平靜。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦同樣否定，俄烏戰爭會停火。【下一頁】

【06:20】佩斯科夫表明，如美國援助烏克蘭愛國者導彈防空系統（Patriot missile defence system），俄軍將視為合法打擊目標。俄羅斯駐美大使館直指，有關援助具挑釁性，可能引起難以預料的後果。

【本港時間12月14日】

【18:04】烏克蘭電網運營商Ukrenergo表示，俄軍最近一次的空襲中並未損及烏國的能源基建設備，感謝防空部隊的努力。

【15:54】基輔市政府聲稱，周三擊落13架俄軍無人機。

【13:11】烏克蘭首都基輔再次傳出爆炸聲，市長傑素高（Vitali Klitschko）指市中心Shevchenkivskyi地區周三（14日）發生爆炸，救援部門已出動。

【11:13】多名美方官員透露，拜登（Joe Biden）政府正邁入向烏克蘭提供愛國者導彈（Patriot missile）防空系統最後階段，相信最快可在本周內公布消息。【下一頁】

【06:56】美國國務院能源安全高階顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）透露，七國集團（G7）對俄羅斯石油實施價格上限後收獲理想中的效果，為此感到高興。

【本港時間12月13日】

【11:13】克里姆林宮宣布，今年將不會有由普京（Vladimir Putin）主持的年度會議。同時，政府今年亦不會舉辦往年的新年活動。發言人佩斯科夫（Dimitry Peskov）指出，普京將如常發表講話。【下一頁】

【02:39】烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）呼籲西方盟友，為烏克蘭提高防空能力，援助愛國者導彈（Patriot missile）等軍事裝備，抵抗俄軍針對烏克蘭電網的攻擊，避免產生新一輪難民潮。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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