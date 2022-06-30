【烏克蘭戰爭】俄烏交換戰俘 瑞典芬蘭入北約損對俄關係（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第127日。烏克蘭官員表示，與俄羅斯舉行自開戰後最大型的戰俘交換行動，雙方互換144人。俄羅斯總統普京表明，瑞典與芬蘭想加入北約亦無所謂，惟表明若北約在兩國有任何軍事部署，俄國將作出回應。英國政府宣布，向烏克蘭增加額外10億英鎊軍事援助。

【本港時間6月30日】

【10:22】英國首相府承諾，向烏克蘭增加10億英鎊（約億港元）的軍事援助，首相約翰遜（Boris Johnson）指援助已改善烏軍的防守。

【06:32】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，不在意瑞典與芬蘭加入北約（NATO），惟NATO若在兩國展開軍事部署，他表明俄國會有所回應。【下一頁】

【02:49】烏克蘭軍方情報部門表示，將與俄羅斯互換144名被俘虜士兵，烏方獲釋戰俘中95人為馬里烏波爾（Mariupol）鑄鐵廠守軍。【下一頁】

【本港時間6月29日】

【16:37】美國公共電視網（PBS）外交及國防事務記者Nick Schifrin報稱，美軍將加強在歐洲的部署，如在波蘭設立美國陸軍第5軍的永久總部﹑派遣額外2個F-35中隊至英國及增加德國與意大利額外防空能力等。

【10:17】美國政府正式宣布，禁止入口俄羅斯黃金。財政部同時公開新增70個制裁俄羅斯實體名單，主要針對俄羅斯國防工業及可能支援俄軍違反人權行動的實體，意圖進一步削弱俄羅斯的戰爭機器。

【05:43】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）視像形式向聯合國安理會發表講話，指控俄羅斯為「恐怖主義國家」（terrorist state），呼籲把俄羅斯逐出聯合國。【下一頁】

【03:42】北約表示土耳其與瑞典及芬蘭達成三方協議，同意兩國加入北約。秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，三國簽署備忘錄，釋除土耳其的憂慮，掃除北歐二國加入北約的障礙。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明