【烏克蘭戰爭】俄撤換黑海艦隊指揮官 哈爾科夫住宅遇襲6死（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第176日。俄羅斯在克里米亞的軍事基地接連遇襲，駐守當地的黑海艦隊指揮官被撤換。另外烏克蘭第二大城市哈爾科夫有民居遇襲，最少6人死。

【本港時間8月18日】

【07:21】有導彈擊中烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）一棟住宅大樓，最少6名平民死亡，預計死亡人數將上升。

【02:40】俄羅斯在克里米亞的軍事基地接連遇襲，駐守當地的黑海艦隊指揮官被撤換，為過去近半年以來俄軍最大的人事調動。

【00:18】波蘭副外長Marcin Przydacz批評朔爾茨（Olaf Scholz）反對禁止所有俄羅斯國民加入歐盟的提議，指對方並未看到俄羅斯平民支持俄軍的情景，更形容俄羅斯社會過去幾百年都活在帝國主義夢想中。

【本港時間8月17日】

【10:58】俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報稱，克里米亞北部一個軍事設施周二（16日）發生爆炸。俄羅斯國防部批評事件為蓄意破壞，承認有軍備受損，惟未公開詳情。

烏克蘭雖未公開承認責任，但波多利亞克指出，佔領克里米亞的俄羅斯人面臨高死亡風險，聲稱正執行去軍事化行動。【下一頁】

【06:51】總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）接受英國衛報專訪時聲稱，近來克里米亞（Crimea）的爆炸事件在未來兩至三個月內更頻繁發生，表明用意是造成俄軍內部混亂。

【01:32】聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）將於周四（18日）訪問烏克蘭西部利沃夫（Lviv），屆時將與澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及埃爾多安（Tayyip Erdogan）會面，討論扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠問題，探討終止與俄羅斯衝突的政治辦法。

【本港時間8月16日】

【11:04】由俄方控制的頓涅茨克（Donetsk）法庭展開對5名歐洲人的審訊，指控5人成為僱傭兵及「接受軍事訓練奪權」。5人否認所有指控，一旦罪成最高面臨死刑。

【10:56】扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近﹑分別受俄烏控制的城市兩個城市的官員互相指責對方，開火攻擊鄰近區域。

聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，如果俄烏雙方同意，聯合國可支援IAEA代表團經烏克蘭首都基輔前往扎波羅熱視察核電廠。

惟俄官員維什涅夫斯基（Igor Vishnevetsky）指出，IAEA代表團經基輔前往扎波羅熱太危險，同時亦表明訪問不等同俄方會答應烏方核電廠解除武裝的要求。【下一頁】

【05:05】普京（Vladimir Putin）在莫斯科舉行的軍事展表示，俄軍武器大幅領前其他國家，並準備向盟友出售先進武器。

【本港時間8月15日】

【16:35】俄羅斯莫斯科交易所周一（15日）宣布，允許友好國家投資者參與證券交易，為俄烏戰爭以來首次。

【11:12】北韓官媒朝中社報稱，普京（Vladimir Putin）指兩國將共同努力擴大全面及有建設性的雙邊合作，並稱加強合作合乎兩國利益，亦有助維護朝鮮半島及東北亞地區安全及穩定。

金正恩亦表示，俄羅斯與北韓的友誼自二戰戰勝日本起建立，兩國戰略合作﹑支援及一致性達到新高，雙方共同面對敵對軍事勢力的威脅及挑釁。【下一頁】

【04:31】聯合國官員布朗（Denise Brown）指貨船Brave Commander在完成裝載超過2.3萬噸小麥後，將啟程前往非洲埃塞俄比亞，為俄烏戰爭以來首次有載有烏克蘭糧食前往非洲。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明