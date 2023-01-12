【烏克蘭戰爭】俄撤換對烏指揮官 普京指吞併烏四地形勢艱難（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第323日。另外，俄羅斯總統普京陣前撤換對烏克蘭戰事的指揮官，他與官員開會期間承認俄軍吞併的四個烏克蘭地區形勢艱難。

【本港時間1月12日】

【02:44】俄羅斯總統普京任命Valery Gerasimov接替Sergei Surovikin，成為對烏克蘭戰事的指揮官。俄羅斯國防部指，新任命構成在烏克蘭戰鬥的俄軍領導狀態提升。

【00:43】俄羅斯總統普京與官員召開會議期間，表示俄軍去年9月吞併的4個烏克蘭地區形勢艱難，强調俄羅斯擁有改善四個地區生活所需的一切資源。

【本港時間1月11日】

【15:00】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）視像出席金球獎頒獎典禮，發言期間表示，隨著俄舞戰爭的趨勢變化，不會發生第三次世界大戰。

【10:02】俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）指出，美國訓練烏軍使用愛國者導彈防空系統是美國實際參與俄烏軍事衝突的證明。

【07:56】瓦格納（Wagner）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）日前聲稱，已成功重新控制頓涅茨克（Donetsk）城市蘇勒答爾（Soledar）。澤連斯基感謝蘇勒答爾烏國守軍付出，但未更新戰況。

【本港時間1月10日】

【11:09】澤連斯基周一（9日）的講話中指出，烏軍即使損失慘重，但仍成功守住東部重鎮巴赫穆特（Bakhmut ）及蘇勒答爾 （Soledar），為烏克蘭爭取更多時間及實力增長。

【05:44】朔爾茨（Olaf Scholz）強調西方盟友在軍事援助上保持一致步伐，德國不會獨自行動。烏軍要求德國援助德軍王牌坦克「豹2型」（Leopard 2），惟德國憂慮此舉或加劇及升級戰事，一直未有同意。

【本港時間1月9日】

【10:49】俄羅斯國防部發出聲明，指軍隊向烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）發動大規模導彈襲擊，並成功擊中兩幢烏軍臨時駐紮點，造成超過1,300名烏軍死亡，報後早前近百俄軍被烏軍炸死。【下一頁】

【01:19】俄烏雙方確認，兩軍周日（8日）互換50名戰俘。

【本港時間1月8日】

【15:25】莫斯科任命的官員指，烏軍對頓涅茨克地區發動炮擊造成兩座發電廠受損。

【00:47】俄軍被指控於烏克蘭東部和南部最少7個地區發動襲擊，釀成最少3死及多名平民受傷。其中 烏軍指俄羅斯炮擊烏東 城鎮巴赫穆特（Bakhmut），造成當地兩人死亡及13人受傷。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀