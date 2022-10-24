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【烏克蘭戰爭】俄控烏準備用「髒彈」 赫爾松撤走2.5萬人（不斷更新）

環球社會熱點 16:18 2022/10/24

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第243日。俄羅斯防長紹伊古聲稱，烏克蘭準備加強挑釁，可能使用「髒彈」。俄羅斯再次發生戰機失事，撞向西伯利亞的民居，造成兩名飛行員死亡

【本港時間10月24日】

【16:14】赫爾松（Kherson）親俄政府副領袖Kirill Stremousov聲稱，自上周二（18日）起已有約2.5萬人撤離當地，仍然呼籲民眾離開，並強調不是放棄赫爾松。當地官員亦在通訊軟件Telegram宣布，招募留在赫爾松的男性組成當地軍事組織。

【11:37】西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk）市長科布澤夫（Igor Kobzev）周日（23日）表示，一架蘇-30戰機撞向一幢兩戶居住的木製房屋，未造成任何居民受傷，但確認兩名飛行員死亡。【下一頁】

【07:15】紹伊古（Sergei Shoigu）周日（23日）與英國﹑法國及土耳其防長通電話，俄國事後發出的會談內容中，紹伊古提及憂慮烏克蘭正準備利用散播輻射的「髒彈」（dirty bomb）加劇挑釁。但英國防相華禮士（Ben Wallace）否認，稱會上只談及髒彈的風險。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）反指，紹伊古言論暗示俄軍準備用髒彈。

【本港時間10月23日】

【14:15】七國集團（G7譴責俄羅斯綁架扎波羅熱核電站高層，呼籲立即將核電廠控制權全面交還烏克蘭

【12:19】俄羅斯被指有意襲擊烏克蘭境内赫爾松市的水壩，料會引發洪災淹沒80座城鎮及村莊。

【本港時間10月22日】

【15:30】中國常駐聯合國副代表耿爽表示，應全力遏制俄烏局勢的外溢影響。

【08:00】國際貨幣基金組織（IMF）表示，就烏克蘭向組織貸款200億美元（約1,560億港元）計劃，將在當地推行一項監測計劃。

【06:00】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，料伊朗將繼續向俄羅斯提供無人機，並指目前為止，俄羅斯或已收到數十架無人機。

【01:00】美國防長奧斯汀（LLoyd Austin）與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）通話，是次為自俄烏戰爭爆發後，兩人第二次通話。奧斯汀強調維持溝通管道的重要性，而紹伊古則透露兩人討論了烏克蘭等國際議題。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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