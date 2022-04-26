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【烏克蘭戰爭】俄指第3次世界大戰威脅迫近 美認圖削弱俄實力（不斷更新）

環球社會熱點 14:01 2022/04/26

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第62日，俄羅斯外長拉夫羅夫表明，現時核戰威脅仍然濃厚，俄方積極尋求機會降溫。英國防長華萊士表示，俄烏戰爭至今，俄軍已有約1.5萬人陣亡。美國防長奧斯汀承認，美方希望俄羅斯實力有所削弱，使俄烏戰爭等類似威脅不會再出現。

【本港時間4月26日】

【13:58】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄羅斯已失去阻礙全球支持烏克蘭的最後手段，拉夫羅夫聲稱全球真正面臨第3次世界大戰威脅。

【11:28】拉夫羅夫指出，西方軍援烏克蘭在本質上等同北約已經參與俄烏戰爭，並視相關武器運輸為合法攻擊對象。

【07:10】美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）透露，美國希望俄羅斯實力減弱，確保不會再次出現如今次侵略烏克蘭的同類事件。【下一頁】

【04:50】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，即使現時核衝突威脅仍然高企，但俄方依然希望排除所有可能導致局勢升溫的風險。【下一頁】

【00:25】英國防長華禮仕（Ben Wallace）向國會透露俄烏戰爭最新情報，估計暫時俄軍陣亡約1.5萬人，超過2,000輛武裝車輛被摧毀或繳獲。俄軍事前估計戰事最多維持一周，現時已延長多時。

【本港時間4月25日】

【18:34】俄羅斯國防部宣布於香港時間晚上7時起，暫時在馬里烏波爾（Mariupol）的Azovstal鋼鐵廠停火，部隊撤離至安全距離，確保平民能夠安全撤離。

【16:23】烏克蘭國營鐵路公司Ukrzaliznytsia行政總裁表示，當地時間周一（25日）中部及西部5個火車站遭受襲擊，造成多人死傷。

【14:24】奧斯汀表示，美方與烏克蘭的會晤中主要聚焦在可以讓己方取得勝利的事項上，並為未來做好準備，雙方談及安全裝備援助及軍事訓練。

【06:07】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，會向到訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及防長奧斯汀（Llyod Austin）尋求更多軍事援助。【下一頁】

【05:58】英國國防部最新報告指出，俄羅斯計劃在已佔領烏克蘭南部城市基爾松（Kherson）舉辦被操縱的公投，藉以合法俄方的佔領行動。

【00:21】英國媒體報稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已放棄與烏克蘭和談，改為搶佔更多烏克蘭領土。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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