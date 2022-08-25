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【烏克蘭戰爭】俄指空襲殺逾200烏軍 火車站遇襲多人死（不斷更新）

環球社會熱點 21:19 2022/08/25

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第183日。俄羅斯有傳打算切斷烏克蘭扎波羅熱核電廠與烏克蘭電網聯繫，或導致廠內冷卻系統出現災難性失靈。烏克蘭迎來獨立日之際，俄軍無視澤連斯基的警告襲擊烏東火車站，導致多人死亡。美國總統拜登宣布，向烏克蘭提供30億美元軍事援助。

【本港時間8月25日】

【21:05】俄羅斯國防部指，俄軍使用伊斯坎德爾導彈（Iskander missile）直接命中恰普利涅火車站內的一列軍用火車，造成逾200名烏克蘭武裝部隊預備役士兵死亡，並摧毀10組軍事裝備。

【10:55】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，頓涅茨克（Donetsk）以西約145公里的小鎮恰普利涅（Chaplyne）被俄軍襲擊，釀成最少22人死亡及50人受傷。

【04:41】拜登（Joe Biden）在烏克蘭獨立日時宣布，向烏克蘭提供30億美元（約233.4億港元）軍事援助，表示美國將持續支持烏克蘭。

【02:27】烏克蘭核能公司負責人Petro Kotin接受英國衛報訪問時表示，俄國工程師已設立藍圖，準備在最惡劣情況下切斷核電廠的烏克蘭電力供應。Kotin憂慮，俄軍持續瞄準電纜攻擊可能會造成核災難。

【本港時間8月24日】

【18:47】英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）最新數據顯示，英國6月首次未有從俄羅斯進口能源，入口的俄羅斯商品總值亦降至3,300萬英鎊（約3.05億港元）。

【18:39】教宗方濟各（Pope Francis）促請各方採取實質行動終結俄烏戰爭，扭轉扎波羅熱核電廠的潛在核災難威脅。

方濟各再次譴責戰爭屬「瘋狂」，並引用近日被炸死的「普京大腦」杜金（Alexander Dugin）之女杜金娜（Darya Dugina），指無辜的人為戰爭付出代價。

【16:17】澤連斯基發表預先錄製的獨立日演說，指一個新國家在2月24日後重生，認為俄烏戰爭不會以和平作結，而是以烏克蘭勝利告終。

【10:52】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏方情報與國際盟友分別指出，俄國大有可能在周三發動攻擊，指烏克蘭必須提防俄國在獨立日展開的「噁心」挑釁行動，強調如當日被俄軍襲擊，烏方將強烈反擊，而且力度將不斷加強。【下一頁】

【08:56】美國匿名官員透露，將向烏克蘭提供約30億美元（約233.4億港元）軍事援助。官員指新軍援不會包含新武器，將集中提供更多彈藥及戰略阻嚇武器如防衛系統等。

【04:18】IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，正積極聯絡有關人士及機構，如協商順利代表團或在未來數日內到訪扎波羅熱（Zaporizhzhia）的核電廠。

【03:09】德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）宣布，準備在2023年向烏克蘭提供超過5億歐元（約39.02億港元）軍事援助。政府發言人表示，此舉可助烏軍持續邁向現代化。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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