【烏克蘭戰爭】俄指北溪一號不會如期重開 IAEA料下周初發表報告（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第192日。七國集團（G7）財長周五（2日）開會，同意對俄羅斯石油實施價格上限。俄羅斯突然宣布，北溪一號管道不會如期重開。國際原子能機構代表團完成視察扎波羅熱核電廠，大多數成員已離開，總幹事格羅西稱下周初將完成視察報告。

【本港時間9月3日】

【11:00】《彭博社》引述消息人士報道，歐盟將於下周再向烏克蘭提供一項價值50億歐元（約390.7億港元）的援助計劃，包括向烏克蘭民眾支付薪金等。

【10:00】西方官員指，烏軍在南部被佔領地區基爾松（Kherson）反攻中取得戰術性進展，有跡象顯示俄軍正從該地區撤退。

【08:00】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示下周初將有烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhia）核電廠視察報告，並指將有2名IAEA人員永久留在核電廠內。

【07:00】俄羅斯突然宣布，北溪一號管道維修期間發現漏油情況，直至全面維修完成前都不會重開。【下一頁】

【本港時間9月2日】

【22:00】烏克蘭農業部表示，2022至23年度穀物出口按年大跌54.3%，至今僅出口416萬噸。

【21:57】七國集團（G7）財長周五（2日）開會，同意對俄羅斯石油實施價格上限。【下一頁】

【18:33】克里姆林宮表示，向歐洲輸送天然氣的北溪一號管道，可靠程度正受到威脅。

【10:44】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西十分滿意視察之旅，稱有見到需要存在的「關鍵事物」。烏克蘭國家核能公司Energoatom表示，格羅西在內的14人代表團中多數人已離開，但有5名IAEA專家留下，可能逗留至周六。【下一頁】

【05:49】土耳其伊斯坦布爾市長辦公室表示，載有逾3,000噸烏克蘭粟米的貨船Lady Zehma，周四（1日）在附近海外因船舵故障需緊急錨定，阻礙其他運糧船進入博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait），接受聯合檢查。今次是烏國糧食恢復運輸後，首次出現同類事件。

【05:16】美國全國廣播公司（NBC）報道，聯邦調查局（FBI）及國土安全調查部執法人員搜查俄羅斯寡頭Viktor Vekselberg位於紐約的物業。目擊者指出，執法人員帶走多個紙盒及保險箱。

【本港時間9月1日】

【19:19】克里姆林宮表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）因工作行程未能安排時間，無法出席蘇聯最後一任總統戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）周末舉行的喪禮。

克宮又指，雖然戈爾巴喬夫的喪禮不是國葬，但會具備國葬的元素，例如有儀仗隊，亦會有政府人員協助。

【18:15】俄羅斯最大私營石油生產商盧克石油（Lukoil）董事會主席馬納戈夫（Ravil Maganov）離奇於醫院墮樓身亡，原因未知。據悉，馬納戈夫曾批評普京入侵烏克蘭。【下一頁】

【04:49】俄羅斯天然氣公司以維修北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管道為由，當地周三（8月31日）起暫停向德國供應天然氣3日，西門子公司則表示無法參與維修工作。【下一頁】

【03:55】歐盟各國外長於比利時布魯塞爾開會，同意暫停與俄羅斯的簽證便利協議，限制進入歐盟度假和購物的俄羅斯國民數量。【下一頁】

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明