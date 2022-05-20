【烏克蘭戰爭】俄指再多771烏軍投降 美國會通過對烏3120億援助（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第86日。俄羅斯聲稱烏克蘭港口城市馬里烏波爾（Mariupol）鋼鐵廠再多771名烏軍投降，累計有1,730名烏軍投降。另外，美國國會參議院以大比數通過對烏克蘭的40億美元援助。

【本港時間5月20日】

【08:58】俄軍於烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）委任的州長Volodymyr Saldo聲稱，赫爾松將很快成為俄羅斯的國土一部分。

【03:22】美國國會參議院以大比數投票通過對烏克蘭的400億美元（約3,120億港元）援助，下一步等候美國總統拜登（Joe Biden）簽署批出援助。

【01:14】俄羅斯聲稱烏克蘭馬里烏波爾鋼鐵廠再多771名烏軍投降，累計已有1,730名烏軍投降。

【本港時間5月19日】

【15:00】克羅地亞總統Zoran Milanović表示，將指示駐北約大使就芬蘭及瑞典加入方案投反對票，直至波斯尼亞和赫塞哥維那（Bosnia and Herzegovina）選舉法得以修正，並指土耳其正展示如何為國家利益而戰

【13:56】美國駐基輔大使館因俄烏戰爭關閉3個月後，終在周四（19日）重啟。

美國參議院日前通過提名，支持由布林克（Bridget Brink）出任駐烏克蘭美國大使，為2019年5月後再次任命新駐烏克蘭美國大使。

【07:35】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）重申，土耳其反對芬蘭及瑞典快速加入北約，強調北約的擴張亦需要符合土耳其的考量，希望其他成員國理解土耳其的憂慮。【下一頁】

【03:23】美國總統拜登（Joe Biden）表示，對芬蘭及瑞典申請成為北約（NATO）成員感到樂觀，認為可以說服土耳其支持兩國入北約。

【00:16】歐盟宣布斥資2,100億歐元（約1.73萬億港元），在2027年時終結依賴俄羅斯化石燃料，同時加快過渡至綠色能源。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明