【烏克蘭戰爭】俄批美國直接參戰 烏首批糧食運抵土耳其（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第161日。俄羅斯指控美國向烏克蘭提供關鍵軍事情報，聲稱美國直接參與這場戰爭。另外，烏克蘭於戰爭爆發後的首批糧食順利經黑海港口運抵土耳其。

【本港時間8月2日】

【07:49】俄羅斯指控美國向烏克蘭提供關鍵軍事情報及有份協調烏方空襲行動，聲稱美國直接參與這場戰爭。

【04:31】烏克蘭宣布一艘裝載粟米的貨船RAZONI離開敖德薩（Odessa）港口，為戰爭爆發後首批順利經黑海港口運抵土耳其的糧食。

【本港時間8月2日】

【14:12】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）深切憂慮，俄軍派兵進駐扎波羅熱地區（Zaporizhzhia)的核電站，並以此為保護罩，阻礙烏軍開火及恐防釀成核災難。

【03:55】美國國務院宣布，將向烏克蘭提供新一批價值5.5億美元（約43.17億港元）的武器裝備。烏克蘭國防部則表示，已收到美國4套額外的俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統。

【00:03】普京（Vladimir Putin）也發表聲明，指核戰爭下沒有贏家，也不應該發動核戰爭。普京強調俄羅斯主張為國際社會所有成員，提供平等和不可分割的安全。【下一頁】

【本港時間8月1日】

【15:00】土耳其國防部發表聲明指協議達成後，首艘糧食船Razoni將掛起非洲國家塞拉里昂國旗，在當地時間早上8時30分（香港時間下午1時30分），於南部港口城市敖德薩（Odesa）出發前往黎巴嫩。國防部稱其他運糧船亦會陸續啟程，按照協議下的通道前往不同國家。

【12:16】Oleksandr Senkevych其後聲稱，其中一名死者是著名農業大亨﹑農業企業Nibulon創辦人Oleksiy Vadatursky。Nibulon業務主要是生產及出口小麥﹑大麥及粟米，擁有自家船隊。《福布斯》（Forbes）估計，Oleksiy Vadatursky身家達4.3億美元（約33.75億港元）。

【10:43】烏克蘭南部尼可拉耶夫（Mykolaiv）市長Oleksandr Senkevych表示，當地被俄軍超過12枚導彈轟炸，擊中學校及民居等地，可能是當地過去5個月來遭遇最猛烈俄軍攻勢，造成最少兩人死亡。

【00:56】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，農業活動受戰爭影響，今次農產品收成數量可能只剩下往年一半。

【本港時間7月31日】

【22:00】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）到聖彼得堡主持水上閱兵儀式，紀念俄羅斯海軍成立326周年。他強調俄羅斯將通過一切手段保護海上邊界，海軍已經準備好對任何侵犯俄主權及自由的行為作出回應，包括黑海及北冰洋等重要海域。

普京更稱，數個月內將為部隊裝備「鋯石」（Zircon）高超音速導彈。他指摘美國策略性地控制全球海洋，以及北約將邊界推至俄羅斯，是俄羅斯的主要威脅。

【12:58】烏克蘭東部頓涅茨克一個囚禁烏克蘭戰俘的監獄上周五（29日）受襲，增至53死75傷，俄烏雙方互相指控是對方所為。俄羅斯國防部周日（31日）表示，邀請聯合國和紅十字會專家客觀調查事件。

【12:04】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指頓涅茨克（Donetsk）地區的戰況愈見激烈，敦促數十萬平民撤離，避免造成更大人命傷亡。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明