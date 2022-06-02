【烏克蘭戰爭】俄批美向烏供武如火上加油 比利呼籲停戰（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第99日。美國宣布，向烏克蘭提供價值7億美元的武器裝備，當中包括高機動性的先進火箭系統。俄羅斯批評，此舉無疑是火上加油。巴西球王比利公開呼籲俄羅斯，停止對烏克蘭的戰爭。

【本港時間6月2日】

【06:11】巴西球王比利（Pele）公開呼籲俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），停止入侵烏克蘭，指沒有任何理由可以合理化暴力。

【00:03】俄羅斯克里姆林宮批評美國，向烏克蘭增加先進武器援助無疑是對局勢火上加油。外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）更指，此舉提升把第3國拉入衝突的危機。

【本港時間6月1日】

【16:00】俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）批評，美國向烏克蘭提供先進火箭系統的決定極為負面，或增加雙方直接衝突的風險。

里亞布科夫直指美國竟無用處地意圖把提供先進武器的行為包裝成自我克制，坦言美國明顯蓄意向烏克蘭加強武器裝備。

【14:39】丹麥周三舉行公投，決定是否改變數十年來與歐盟之間的國防關係，維持退出歐盟共同防務政策。但有分析指結果仍然不明朗，估計投票率偏低，而且民眾偏向不支持加強與歐盟聯繫。4分3國會議員呼籲民眾，在公投投下支持票。

【09:05】俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）繼中斷荷蘭天然氣供應後，再宣布切斷丹麥能源公司Ørsted及位於德國的油公司蜆殼（Shell）的天然氣供應。

【03:01】烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）地區領袖蓋達伊（Serhiy Gaidai）承認，當地重鎮北頓涅茨克（Sievierodonetsk）多數地區已被俄軍控制，但稱仍未被包圍。蓋達伊指俄軍轟炸不斷，使當地難以接收任何人道援助或撤離民眾。

【00:03】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）歡迎歐盟對俄羅斯落實新一輪制裁，但批評歐盟的動作緩慢，直言是不可接受的速度，更呼籲及早準備第7輪制裁。

【本港時間5月31日】

【16:04】俄羅斯外長拉夫羅夫將於6月8日率領軍事代表團訪問土耳其。

【09:56】烏克蘭總統澤連斯基指控俄羅斯封鎖烏克蘭於黑海的港口，並佔領烏克蘭在亞速海沿岸部分地區，導致烏克蘭無法出口目前囤積於倉庫的2,200萬噸穀物。澤連斯基憂慮各國糧食價格飆升，部分地區甚至有出現飢荒的風險。

【08:27】歐盟各成員國於歐盟峰會上達成部分共識，同意禁運佔歐盟由俄羅斯進口超過三分之二數量的石油。一旦與德魯日巴管道相連的波蘭和德國今年底前停購俄石油，石油禁運措施將涵蓋歐盟由俄羅斯進口的90%石油量。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明