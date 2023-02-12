【烏克蘭戰爭】俄打擊烏能源設施 瓦格納料俄攻陷烏東需2年（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第354日。俄羅斯國防部透露，俄軍再次打擊烏克蘭的能源設施等關鍵軍工產業。另外，俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納」（Wagner）預測，俄軍或需要兩年時間才可攻陷烏克蘭東部。

【本港時間2月12日】

【13:02】俄羅斯國防部表示，俄軍早前大規模打擊烏克蘭軍事工業的關鍵能源設施。烏克蘭能源部長German Galushchenko表示，俄軍用導彈和無人機襲擊六個地區的電力設施，導致該國大部分地區停電。

【04:18】俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納」（Wagner）預測，俄軍或需要兩年時間才可攻陷烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克地區。

【本港時間2月11日】

【03:14】俄軍空襲烏克蘭首都基輔等多個地區，據報發射過百枚導彈，並發動了12次空襲。基輔為時隔兩周再次遭受空襲。

【02:50】美國總統拜登（Joe Biden）宣布將訪問烏克蘭鄰國波蘭，紀念烏克蘭遭俄羅斯入侵一周年。

【本港時間2月10日】

【18:07】俄軍周五（10日）對烏克蘭中部哈爾科夫（Kharkiv）及南部扎波羅熱（Zaporazhzhia）地區發動襲擊。俄軍被指在一小時內向扎波羅熱發射最少17枚導彈，當地電網公司指全烏高壓供電設備受轟炸，供電暫時中斷。

【17:38】法國總統馬克龍（Emannuel Macron）不排除向烏克蘭援助戰機，但強調烏軍現時需要立即的火力支援，短時間內援助火炮更為實際。

【12:10】烏克蘭官員聲稱，俄軍已部署大量武器裝備，投入最多50萬兵力，可能在俄烏戰爭一周年前發起新一輪攻勢，意圗全面控制頓巴斯地區（Donbass）。【下一頁】

【00:27】澤連斯基周四（9日）到訪布魯塞爾，並在歐盟總部發表演說。他呼籲歐盟成員國需要加快武器援助速度，並聲稱攔截俄國情報，指莫斯科政府打算摧毀鄰國摩爾多瓦。

【本港時間2月9日】

【14:15】美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）最新報告指出，俄軍準備在烏克蘭東部反擊，首先在盧甘斯克地區（Luhansk）發起攻勢。

【11:13】澤連斯基指烏克蘭愈早獲得遠程重型武器和戰機，俄羅斯的侵略就會愈早結束，歐洲就能早日恢復和平。【下一頁】

【本港時間2月8日】

【17:29】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）突然訪問英國，與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）會晤，並視察到英國受訓的烏克蘭軍隊。他預計會於英國國會發表演説。

【10:08】德國、丹麥和荷蘭發表聯合聲明，宣布會向烏克蘭提供最少100輛翻新的「豹1」主戰坦克。

【00:40】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）任命新内政部長Ihor Klymenko，並任命Vasily Malyuk為新的安全部門負責人。澤連斯基呼籲停止傳播可能破壞團結的謠言。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀