【烏克蘭戰爭】俄戰機失事撞住宅釀多死 烏108名女戰俘獲釋（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第237日。俄羅斯一架戰機在邊境失事，撞向當地一幢住宅大樓並導致多人死傷。烏克蘭官員稱俄軍周一（17日）對首都基輔發動多次無人機襲擊，並攻擊其他城市的能源基建。俄烏雙方再次交換戰俘，包括108名烏克蘭女俘虜。

【本港時間10月18日】

【10：51】俄羅斯國防部表示，一架蘇-34戰鬥轟炸機周一在鄰近烏克蘭邊境的城市葉伊斯克（Yeysk）失事，並撞在當地一幢5層高住宅大樓，引發巨大爆炸及火勢。

【05：10】俄羅斯與烏克蘭交換戰俘，烏方換回包括108名女子在內共218人。官員透露，獲釋女子中12人為平民。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）促請軍方俘虜更多俄軍，方便交換更多烏克蘭戰俘。

【00：03】烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）表示，俄軍周一向基輔發起5次自殺式無人機襲擊，導致最少4人死亡。同日，俄軍更襲擊蘇梅（Sumy）及聶伯羅州（Dnipropetrovsk）中部地區的能源基建，導致數百村落及城鎮失去電力供應。

【本港時間10月17日】

【15：16】烏克蘭國家核能公司Energoatom表示，因俄軍攻擊變電站，導致扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠再次失去外部電力供應，需要啟用柴油發電機供電。

【13：30】基輔再次傳出多次爆炸聲，有指是俄軍發動另一輪無人機自殺式襲擊，當局敦促民眾留在防空洞。【下一頁】

【13：00】澤連斯基表示，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯死亡人數已接近6.5萬人。該數目遠高於俄羅斯上月公佈的5,937人。

【10：11】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄烏雙方周末在頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）展開激戰，主要戰場為頓巴斯地區（Donbas）兩大要點巴赫姆特（Bakhmut）及索萊達（Soledar）。【下一頁】

【00：11】英國國防部最新俄烏戰爭情報指出，俄羅斯現時生產導彈的速度估計難以追上俄軍使用量，日前連環轟炸烏克蘭的行動或加深武器庫庫存不足問題。

【本港時間10月16日】

【15：11】俄羅斯官媒塔斯社（Tass）引述國防部報稱，接壤烏克蘭邊境的西南部城市別爾哥羅德（Belgorod）上周六（15日）爆發槍擊，兩名來自前蘇聯的志願軍在訓練場上向其他士兵開火，導致最少11人死亡，另外15人受傷。【下一頁】

【05：38】全球首富馬斯克（Elon Musk）發文，稱旗下SpaceX公司將繼續向烏克蘭提供星鏈（Starlink）服務，表示即使繼續虧損亦會不停止。【下一頁】

【00：42】伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）表示，伊朗沒有向俄羅斯提供在烏克蘭戰場使用的武器，未來亦不會提供，否認美國及烏克蘭指俄軍使用近日伊朗製導彈施襲的消息。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明