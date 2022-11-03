【烏克蘭戰爭】俄恢復協助烏糧食出口 警告各擁核國陷戰爭邊緣（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第252日。俄羅斯表明重新履行早前達成的4方協議，幫助烏克蘭出口糧食。俄羅斯警告全球各大擁核國，或陷入全面戰爭邊緣。烏克蘭第一夫人呼籲西方盟友，增加向烏克蘭提供更多武器。

【本港時間11月2日】

【10:53】俄羅斯外交部發出聲明，指控西方必須停止利用可釀成災難後果的大規模殺傷性武器發起挑釁。俄方認為，現時的複雜及動盪局勢由不負責任與欠缺尊重的行為造成，只為打擊俄羅斯的國家安全，應立即採取行動避免擁核國間發生軍事衝突。【下一頁】

【08:41】俄羅斯國防部聲稱獲烏克蘭保證，不會用黑海的人道走廊作軍事用途攻擊俄羅斯，恢復協助烏克蘭糧食出口。

【01:49】烏克蘭第一夫人奧萊娜（Olena Zelenska）受訪時表示，希望西方盟友增加向烏克蘭的軍事援助，不要對延長的戰事感到疲倦，稱所有國家應協助對抗入侵者。

【本港時間11月2日】

【11:26】普京（Vladimir Putin）表明會在克里米亞遇襲詳細調查完成後，以及獲烏方確保遵守4方協議中不使用人道走廊作軍事用途的要求，才考慮恢復履行糧食協議。【下一頁】

【01:06】澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）與歐盟能源事務專員西姆森（Kadri Simson）會晤時表示，烏克蘭4成能源基建被俄軍轟炸破壞，主要被攻擊目標為燃煤及水力發電廠。

【本港時間11月1日】

【10:51】普京周一（10月31日）承認，俄軍針對烏克蘭能源基建發動襲，報復烏軍日前攻擊俄軍克里米亞的黑海艦隊。他更指控烏軍利用聯合國糧食出口協議的通道發起攻勢，因此亦停止履行四方協議，並暗示或有進一步行動。

【03:26】澤連斯基表明會繼續執行聯合國斡旋下達成的四方協議，持續經黑海通道出口烏克蘭糧食，希望為全球糧食市場提供穩定供應。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明