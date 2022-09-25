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【烏克蘭戰爭】俄多地反動員示威 俄外長誓保護公投烏地 （不斷更新）

環球社會熱點 15:12 2022/09/25

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第214日。4個親俄的烏克蘭被佔領地區上周末開始公投，決定是否加入俄羅斯聯邦。俄羅斯外長拉夫羅夫表明，會按俄憲法全面保護領土，不排除動用核武保護公投的烏克蘭地區。俄羅斯多個城市舉行反戰示威，超過730人被拘捕。

【本港時間9月25日】

【14：57】拉夫羅夫表明，會尊重烏克蘭4個地區親俄政府舉行的公投結果及當地意願，直斥烏克蘭現政權為「新納粹政權」，並迫害當地民眾多年。拉夫羅夫強調，俄羅斯會全力捍衛受俄國憲法保護的領土，不排除使用核武保護可能新加入俄羅斯的4個烏克蘭地區。【下一頁】

【06：28】俄羅斯人權組織 OVD-Info指出，上周六（24日）由聖彼得堡至西伯利亞等32個城市均有舉行動員示威，超過730人被警方拘捕。

【01：10】俄羅斯媒體報稱，總統普京（Vladimir Putin）簽署新法，列明逃兵及投降等行為的罰則為監禁10年或以上。

【本港時間9月24日】

【13：18】大多數鄰近國家表明拒絕接收俄羅斯民眾，而芬蘭也宣布即將關閉與俄接壤邊境，阻止俄羅斯民眾持旅遊簽證入境逃避兵役。

【11：17】烏克蘭東部4個由親俄政府控制的地區周五（23日）開始公投，決定是否加入俄羅斯聯邦。有武裝士兵逐家逐戶上門收集選票，不過俄方堅稱這是一場公平的選舉。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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