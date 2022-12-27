【烏克蘭戰爭】俄外長堅持完成軍事目標 烏外長望明年初有和平峰會（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第307日。俄羅斯外長拉夫羅夫表明，在烏克蘭的軍事目的明確，讓烏國選擇自行滿足俄方要求，或是要俄軍完成任務。烏克蘭外長庫列巴則希望明年俄烏戰爭一周年前舉行和平峰會，俄國只有在先接受戰爭罪審判才能參與。

【本港時間12月27日】

【10:55】庫列巴（Dmytro Kuleba）希望明年2月底時﹑俄烏戰爭一年前夕能舉行和平峰會，並由聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）擔任中間人。他亦表明，俄羅斯可以參與，但先要在在國際法庭接受戰爭罪檢控。【下一頁】

【07:16】拉夫羅夫（Sergei Lavrov）向官媒塔斯社表明，俄國對烏克蘭特別軍事行動目的明確，要求烏國去軍事化﹑政權去納粹化及去除對俄羅斯領土的威脅。拉夫羅夫指敵人早已深知俄國目的，烏克蘭要麼選擇自行滿足要求，要麼讓俄軍完成目標。

【本港時間12月26日】

【18:02】俄羅斯前總統﹑聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）周日發文，指俄羅斯的核武阻止西方向俄國宣戰，揚言俄軍會繼續在烏克蘭的戰事，直至烏克蘭去軍事化為止。

【15:03】烏克蘭軍方表示，俄軍在聖誕日（25日）向烏克蘭發超過40次火箭襲擊，攻擊盧甘斯克（Luhansk）﹑頓涅茨克（Donetsk）﹑哈爾科夫（Kharkiv）﹑赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzia）地區。俄羅斯國防部指在周日的攻擊中，擊斃60名烏軍。

【14:55】俄羅斯官媒塔斯社報稱，國防部承認恩格斯空軍基地遭烏克蘭無人機攻擊，導致3人死亡。

【11:03】俄羅斯與烏克蘭媒體均有報稱，距離邊境多達數百公里的俄羅斯恩格斯空軍基地（Engels air base）傳出爆炸聲，當地官員表示會調查事件。

【06:25】普京（Vladimir Putin）聲稱俄國已準備與所有牽涉在俄烏戰爭的國家商討可接受的解決方案，直指是否談判取決於對方，坦言俄方並無拒絕和談。

烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）斥俄單方面攻擊烏克蘭及殺害平民，指俄國不想談判，只想逃避責任。【下一頁】

【本港時間12月25日】

【15:00】俄羅斯國家杜馬（即下議院）議長沃洛丁(Vyacheslav Volodin) 表示，正準備制定新法，將取消離開俄羅斯聯邦人士的稅務優惠，同時亦將徵收更高稅項。

【12:00】烏克蘭當局表示，俄羅斯向上月收復的南部城市赫爾松（Kherson）發動襲擊，釀最少10死。烏克蘭當局譴責俄軍肆意殺戮。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀