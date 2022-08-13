【烏克蘭戰爭】俄外交官警告美國 勿列俄羅斯為支持恐怖主義國家（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第171日。俄羅斯外交部高級官員警告美國，如果俄羅斯列為支持恐怖主義的國家，將嚴重損害兩國外交關係，俄方不排除與美方斷交。俄羅斯聯邦統計局公布第二季經濟數據，經濟顯示較去年同期倒退4%，但遠低於市場預期。

【本港時間8月13日】

【12:35】俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）數據顯示，當地今年第二季度經濟比去年同期下滑4%，但較市場預期錄經濟收縮7%為佳。

【10:20】連斯基再次呼籲歐盟禁止向俄羅斯國民批出簽證，防止歐盟國家變成任何人都能進入的「超市」。

擔任歐盟輪值主席的捷克表示，將建議歐盟停止對俄羅斯國民發入境簽證，或是歐盟實施下一輪對俄制裁措施之一。

【9:40】俄羅斯塔斯社（TASS） 引述外交部北美司司長達爾奇耶夫（Alexander Darchiyev）指，如果美國參議院通過針對俄羅斯提案，證明美國已跨越界線，令美俄關係陷入無法挽回的局面。

達爾奇耶夫指，莫斯科已向華府發出警告，若美國列俄羅斯為支持恐怖主義的國家，將損害兩國外交關係，不排除完全中斷兩國外交。

【本港時間8月12日】

【09:35】扎波羅熱核電廠周四（11日）已遭炮擊10次，聯合國敦促兩國停止在扎波羅熱核電廠一帶的軍事活動。

【本港時間8月11日】

【13:38】法新社引述消息人士報稱，聯合國將在周四（11日）召開緊急會議，商討烏克蘭扎波羅熱核電廠的危機。

【10:53】烏克蘭據傳向國際債券債權人提出，未來兩年凍結償還200億美元的債券（約1569.2億港元）。有指提議獲75%債權人支持，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）指此舉可節省近60億美元（約470.76億港元）。

【02:40】聯合國臨時協調員Frederick Kenney預期，將有更多貨船申請運載烏克蘭糧食出口，有望達成單月出口200至500萬噸糧食的目標。

【00:01】烏克蘭指控俄軍近日再次轟炸扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠鄰近區域，造成最少16人死亡，11人受傷。

G7外長同日表示，高度憂慮核電廠的安全正承受嚴重威脅，指俄軍應立即撤出核電廠，讓烏克蘭重新控制。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明