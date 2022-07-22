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【烏克蘭戰爭】俄增不友好國家名單 烏克蘭糧食料恢復出口（不斷更新）

環球社會熱點 17:06 2022/07/22

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第149日。土耳其指4方會議將在周五（22日）簽署協議，確保烏克蘭糧食恢復出口，並有安全通道在黑海航行。英國情報機關軍情六處認為，俄羅斯在歐洲的情報能力被減一半，對烏克蘭的攻勢亦會削弱。烏克蘭政府正與國際大型金融機構商討，希望債權人可以削減債務。

【本港時間7月22日】

【17:02】俄羅斯政府更新「不友好國家」名單，增加希臘﹑丹麥﹑斯洛文尼亞﹑克羅地亞及斯洛伐克，並限制有關國家在俄羅斯大使館僱用的員工人數。目前，名單上共48個國家，包括美國﹑英國及所有歐盟成員國等。

【10:25】英國軍情六處（MI6）局長摩爾（Richard Moore）受訪時指出，俄烏戰爭後歐洲各國驅逐多名俄國外交人員，認為此舉已大幅削弱俄羅斯在歐洲的情報及間諜工作能力。

摩爾更指出，情報推估俄軍未來數周或出現後勤補絡問題，部分地區攻勢可能被叫停，烏軍屆時將有空間反擊。

【05:55】烏克蘭政府的公共債務專員Yuriy Butsa表示，正與國際貨幣組織及其他國際大型金融合作伙伴商討，尋求未來減少償還債務的方法

【03:30】土耳其總統辦公室表示，俄羅斯﹑烏克蘭﹑聯合國及己方代表將在周五簽訂協議，同意讓烏克蘭糧食恢復出口，各方將確保黑海地區運輸糧食的航行安全。【下一頁】

【本港時間7月21日】

【19:03】「北溪一號」完成年度維修工程後，俄羅斯如期在周四（21日）開始恢復對德國的天然氣供應，不過供應量減至總輸氣量的3成。

【12:48】美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）指出，暫時無情報顯示俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有健康問題。【下一頁】

【02:46】美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）宣布，額外向烏克蘭提供4套「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統，並表明會尋求方法維持長期支持烏克蘭，確保烏軍有足夠技術﹑彈藥及火力防衛。

【00:10】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄國在烏克蘭的軍事行動約不再限制於東部頓巴斯地區（Donbas），擴大至尋求永久佔領烏克蘭南部。

拉夫羅夫亦批評烏克蘭，在上次面對面就和談商討未能提出任何值得嚴正討論的條件，直言現階段難以與烏克蘭展開和談。

【本港時間7月20日】

【14:13】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，未見烏克蘭有為滿足3月雙方達成的和談初步協議作出任何行動，並未回應是否會與澤連斯基會面。

【11:22】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）受訪時表示，不希望戰事拖延至冬天，讓俄軍有機會鞏固佔領區勢力，加大烏軍反擊難度。葉爾馬克希美軍提供更多武器，讓烏軍在冬天前獲得勝利。

【06:11】 美國國家安全委員會（National Security Council）發言人指出，俄羅斯已著手準備吞併已佔領的烏克蘭領土，試圖複製當年成功吞併克里米亞（Crimea）的戰略。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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