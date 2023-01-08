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【烏克蘭戰爭】俄堅稱停火 被指襲擊烏7地最少釀3死（不斷更新）

環球社會熱點 15:26 2023/01/08

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俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第319日。俄羅斯總統普京下令，因應近日為東正教的聖誕節，俄軍暫時停火36小時。但俄軍被指控於烏克蘭東部和南部最少7個地區發動襲擊，造成最少3人死亡。

【本港時間1月8日】

【15:25】莫斯科任命的官員指，烏軍對頓涅茨克地區發動炮擊造成兩座發電廠受損。

【00:47】俄軍被指控於烏克蘭東部和南部最少7個地區發動襲擊，釀成最少3死及多名平民受傷。其中烏軍指俄羅斯炮擊烏東城鎮巴赫穆特（Bakhmut），造成當地兩人死亡及13人受傷。

【本港時間1月7日】

【12:23】烏克蘭軍事情報部門聲稱，俄軍除了在去年10月徵召30萬人意外，本月更會下令動員多達50萬新兵，是準備春夏兩季向烏東及南部發動新攻勢的訊號。【下一頁】

【02:10】俄羅斯國防部表示俄軍自周五中午時間起於邊界綫遵守停火協議。不過赫爾松地區政府反駁上述説法，指烏克蘭控制的一個消防站遭到炮擊，造成一名消防員死亡，另外四人受傷。

【本港時間1月6日】

【10:45】普京（Vladimir Putin）聽從俄羅斯東正教會建議，向國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）下令，暫時與烏克蘭停戰36小時，至周六晚上（7日）為止。【下一頁】

【08:07】美國將在周五（6日）公布，向烏克蘭供應新一批武器裝備，總統拜登（Joe Biden）指現時戰事進入關鍵階段，美國將盡力協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。德國亦表示，將向烏克蘭提供Marder裝步戰車。

【本港時間1月5日】

【05:20】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）透露，該國準備向烏克蘭提供法國製的輕型AMX-10 RC裝甲車，是首次交付西方製裝甲車用於支持烏軍。

【03:41】白宮表示，美國正尋求通過制裁和出口管制來打擊伊朗無人機生產的方法，並正在相關私營公司談判。

【本港時間1月4日】

【16:01】烏克蘭空軍發言人Yuriy Ihnat聲稱，自2022年9月11日起烏軍擊落接近500架俄軍無人機。2023年首兩日已有84架俄軍無人機襲擊烏克蘭，但Yuriy Ihnat指烏軍全數擊落。

【11:27】約200名民眾聚集在薩馬拉城（Samara）的中央廣場，向頓涅茨克城市馬克耶夫卡（Makiivka）遇襲身亡的士兵獻花及悼念。據悉，部分喪生士兵正是當地民眾。

【08:13】俄軍指馬克耶夫卡臨時駐紮點的死亡人數增加至89人，國防部稱當日事發地點有大量手提電話的使用紀錄，認為此舉導致烏軍能夠鎖定目標，並造成多名士兵死亡。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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