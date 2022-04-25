【烏克蘭戰爭】俄在馬里烏波爾暫時停火 烏克蘭多個火車站被炸（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第61日，烏克蘭總統澤連斯基表示，會向到訪的美國高官要求更多軍事援助，協助對抗俄羅斯，但美方未有回應是否有高層訪問基輔。英國最新情報指出，俄國打算再次利用被操縱的公投，意圖合理化佔領烏克蘭領土。英國亦有媒體報稱，俄羅斯總統普京已放棄與烏克蘭和談，決心掠奪更多烏克蘭領土。

【本港時間4月25日】

【18:34】俄羅斯國防部宣布於香港時間晚上7時起，暫時在馬里烏波爾（Mariupol）的Azovstal鋼鐵廠停火，部隊撤離至安全距離，確保平民能夠安全撤離。

【16:23】烏克蘭國營鐵路公司Ukrzaliznytsia行政總裁表示，當地時間周一（25日）中部及西部5個火車站遭受襲擊，造成多人死傷。

【14:24】奧斯汀表示，美方與烏克蘭的會晤中主要聚焦在可以讓己方取得勝利的事項上，並為未來做好準備，雙方談及安全裝備援助及軍事訓練。

【06:07】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，會向到訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及防長奧斯汀（Llyod Austin）尋求更多軍事援助。【下一頁】

【05:58】英國國防部最新報告指出，俄羅斯計劃在已佔領烏克蘭南部城市基爾松（Kherson）舉辦被操縱的公投，藉以合法俄方的佔領行動。

【00:21】英國媒體報稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已放棄與烏克蘭和談，改為搶佔更多烏克蘭領土。【下一頁】

【本港時間4月24日】

【19:39】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，土耳其會就俄烏和談提供一切幫助。

【18:51】俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）稱使館遭到封鎖，指銀行賬戶遭到美方關閉，而使館工作人員收到信件及電話威脅。

【17:11】烏克蘭總統澤連斯基趁東正教復活節發表演説勉勵國民，稱光明將戰勝黑暗，而烏克蘭必將獲勝。

【16:49】俄軍聲稱襲擊了烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv ）地區的幾個軍火庫。

【13:55】英國國防部發布對俄烏戰爭的最新分析，指雖然俄羅斯在攻佔領土方面取得一些進展，但士氣低落和重整部隊時間有限等因素阻礙行動。

【11:33】烏軍據報擊落兩枚向烏克蘭南部城市敖德薩（Odessa）附近港口方向飛行的俄羅斯巡航導彈。

【10:12】烏克蘭軍方透露上周五（8日）已摧毀了位於烏南部城市赫爾松（Kherson）的俄軍指揮所，稱擊殺了兩名俄軍將領。

【04:01】烏克蘭總統澤連斯基指控俄羅斯用導彈襲擊敖德薩市，造成8人死亡，包括一名3個月大嬰兒。

【03:35】烏克蘭總統澤連斯基指美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和防長奧斯汀（Lloyd Austin）周日會到訪基輔，希望與他們商討軍事援助的問題。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明