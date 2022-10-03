【烏克蘭戰爭】俄回應使用核武建議 下議院批准烏4地加入（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第222日。烏克蘭總統澤連斯基聲稱，烏軍在赫爾松地區再有戰果，奪取兩個城鎮，並揚言烏軍勝利不會止於利曼。俄羅斯副總理諾瓦克表示，北溪管道理論可能被修復，但需要時間與資金投入。

【本港時間10月3日】

【22：20】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他贊成對核武器問題採取「平衡的態度」，而車臣共和國行政長官卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）有權發表他的意見，但俄羅斯的軍事做法不應受情緒驅使。卡德羅夫日前呼籲，莫斯科考慮使用低當量核武的言論。

【22：10】俄羅斯國家杜馬正式通過，批准頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松及扎波羅熱4個烏克蘭地區加入俄羅斯聯邦。

【10：50】美國中情局（CIA）前局長兼四星上將彼德利奧斯（David Petraeus）受訪時表示，如果俄羅斯使用核武，美國與盟友將作出回應，嘗試摧毀包括黑海艦隊在內所有俄羅斯軍隊。

【05：05】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指，烏軍取下赫爾松地區（Kherson）小城鎮Arkhanhelske及Myrolyubivka，並表明烏軍進展不會停在日前的東部重鎮利曼（Lyman）。

【00：42】諾瓦克（Alexander Novak）表示，北溪（Nord Stream）管道過往從未出現類似破壞，理論上可以修復損毀部分，但需要時間與足夠資金。

【本港時間10月2日】

【15：08】烏軍上周六表示已經完全包圍東部頓涅茨克（Donetsk）城市利曼（Lyman），將多達5,000名俄軍困於當地。烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai 亦表示，被困俄軍上周五請求烏軍讓他們離開，但烏軍拒絕。【下一頁】

【09：07】烏克蘭核電供應商表示，扎波羅熱核電廠廠長穆拉紹夫被俄軍綁架。國家原子能機構（IAEA）證實是俄軍所為，敦促俄軍盡快釋放穆拉紹夫。【下一頁】

【05：39】車臣總統卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）於Telegram建議俄羅斯採取更嚴厲措施，直接在邊境地區宣布戒嚴，及使用低當量核武（low-yield nuclear weapons）。

【本港時間10月1日】

【17：21】烏克蘭國家核能公司Energoatom聲稱，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的總監Ihor Murashov被俄軍扣押，暫時仍下落不明。

【15：44】世界銀行表示，向烏克蘭提供5.3億美元援助（約41.6億港元），當中5億美元來自英國，其餘由丹麥提供。

【10：51】美國總統拜登（Joe Biden）宣布，對俄羅斯實施新一輪制裁，針對與俄羅斯分裂烏克蘭領土有關的人物及實體，對象包括俄羅斯軍事工業公司及國會議員與官員等。【下一頁】

【05：29】烏克蘭聲稱，軍隊攻下東部頓涅茨克（Donetsk）俄羅斯佔領區重鎮紅利曼（Lyman）附近的兩個村落，有望重新掌握戰略要地。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明