【烏克蘭戰爭】俄否認釀糧食危機 烏料9月重奪基爾松（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第152日。俄羅斯外長拉夫羅夫再次否認，俄國釀成全球糧食危機。烏克蘭總統澤連斯基表明，會如期慶祝國家日，並指烏軍會盡一切努力打擊對手。烏克蘭官員聲稱，烏軍或在9月重奪南部重鎮基爾松。

【本港時間7月25日】

【11:17】南部城市基爾松（Kherson）自俄烏戰爭初期已由俄軍佔領，當地領袖Serhiy Khlan聲稱，烏軍將在9月重新控制基爾松。

【03:45】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表視像講話，表明周四（28日）將如期慶祝國家日。他指烏軍會盡一切行動，尋求對俄軍造成最大傷害。

澤連斯基聲稱，竊聽到不少俄軍向家人透露，認為烏克蘭最終會獲得勝利。

【00:22】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）再次重申，俄國非全球糧食危機的元凶，並讚揚部分非洲國家拒絕配合歐美國家的制裁。

【本港時間7月24日】

【16:40】烏克蘭南部作戰司令部表示，俄軍空襲敖德薩（Odesa）港口。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）譴責俄軍襲擊是野蠻行為，違反停火承諾；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦批評俄方摧毀糧食協議。

【14:30】《基輔獨立報》報道，烏克蘭安全委員會前副秘書長 Volodymyr Sivkovych涉嫌叛國罪，與俄羅斯情報部門合作，在烏克蘭管理一個從事間諜活動的特工網絡。

【12:00】奧爾班（Viktor Orban）在羅馬尼亞發表講話，認為俄烏軍事實力懸殊，烏克蘭根本無法羸出戰事。他呼籲美俄舉行和平談判，盡快結束戰爭。【下一頁】

【11:00】美國CNN引述國務院發言人指，兩名美國公民在烏克蘭頓巴斯地區死亡，當局正與家屬保持聯繫，確保盡可能提供領事協助。

【本港時間7月23日】

【15:00】惠譽（Fitch Ratings）下調烏克蘭評級至C級，之前為CCC級。

【10:00】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指現時每日約有30名前線士兵死亡，較5至6月高峰期時每日100至200人大幅下降，但拒絕透露烏軍累計死亡人數。

【09:00】立陶宛已解除對俄羅斯外飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的鐵路運輸限制。

【08:00】美國總統拜登（Joe Biden）簽署新一項對烏克蘭軍事援助計畫，價值2.7億美元（約21.06億港元），包括4套「海馬斯」高機動性多管火箭炮系統，及500架無人機等軍備。

【07:00】俄羅斯、烏克蘭、土耳其及聯合國簽訂協議，確保烏克蘭糧食出口。烏克蘭負責引領運載糧食的船隻，進出設有水雷的港口水域，而俄羅斯同意在糧食運送期間停火，土耳其與聯合國則負責檢查糧食船，防止有武器偷運，滿足俄方要求。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明