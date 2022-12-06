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【烏克蘭戰爭】俄反擊烏襲軍事基地 普京訪克里米亞大橋（不斷更新）

環球社會熱點 11:01 2022/12/06

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第286日。俄羅斯兩處軍事基地據悉遭烏克蘭無人機襲擊，俄軍隨後向烏克蘭多地發動導彈襲擊作出回應，烏克蘭多地因俄軍攻擊再次出現停電。俄羅斯總統普京被傳受傷首次露面，親訪克里米亞。

【本港時間12月6日】

【10:52】俄羅斯國防部確認，南部境內兩個遠離前線的軍事基地遭遇襲擊，導致兩架軍機受損，3名軍方人員死亡。同日稍後，俄軍向烏克蘭發動新一輪導彈襲擊，再次攻擊烏克蘭的能源基建。 【下一頁】

【00:22】普京（Vladimir Putin）周一（5日）到訪克里米亞半島，親自在連接半島與俄羅斯本土的克里米亞大橋（Kerch Bridge）上架駛。

【本港時間12月5日】

【10:51】七國集團（G7）、歐盟與澳洲為限制俄羅斯出口能源賺取的收入，禁止油輪、保險公司和信貸機構將超出價格上限的俄油運往第三方國家。但俄方表明不接受價格上限，正研究禁用價格上限機制，寧願稍微減少石油產量，只向願接受市場條件的國家出售石油。 【下一頁】

【00:54】美國國家情報總監（Director of National Intelligence）海恩斯（Avril Haines）指出，普京（Vladimir Putin）現時亦可以接收俄軍在烏克蘭戰場的不利情報，了解俄軍真實狀況。海恩斯預計，俄軍冬天攻勢會減弱。

【本港時間12月4日】

【02:51】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，七國集團（G7）和澳洲商定的60美元俄油價格上限並不嚴重，也不會阻止俄羅斯在烏克蘭發動戰爭。

【00:53】克里姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 表明，俄羅斯不會接受G7、歐盟和澳洲設定的俄油價格上限，，俄羅斯將對價格上限協議作快速分析，然後回應。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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