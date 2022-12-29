【烏克蘭戰爭】俄加强炮擊赫爾松 反駁烏提出10點和平方案（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第309日。俄軍加大力度利用迫擊炮和大炮等武器炮擊烏克蘭南部赫爾松，但有部分平民拒絕撤離。另外，俄羅斯政府反駁烏克蘭提出的10點和平計劃，指要結束戰爭必須考慮烏克蘭四個地區併入俄羅斯的現實。

【本港時間12月29日】

【06:56】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥烏克蘭提出的10點和平計劃，指和平計劃必須考慮俄羅斯領土的現實，如果不考慮讓盧甘斯克和頓涅茨克等四個地區併入俄羅斯，不可能恢復和平。

【02:57】俄軍加大力度利用迫擊炮和大炮等武器炮擊烏克蘭南部赫爾松（Kherson），烏方官員敦促平民撤離，但有部分平民拒絕離開。

【本港時間12月28日】

【14:46】聯合國人權事務高級專員辦事處公布俄烏戰爭平民死亡人數統計，指烏克蘭約6,884人喪生，包括429名兒童，但相信實際死亡人數更多。

【14:39】烏克蘭軍方指出，俄軍周三（28日）凌晨攻擊赫爾松（Kherson）的33處人口密集民居地區。

【10:46】普京（Vladimir Putin）簽署的法令表明，由2023年2月1日至7月1日間，只要外國企業或個人直接或不直接遵守價格上限機制，即禁止向相關機構及人士運送俄羅斯原油及油產品。【下一頁】

【05:28】盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai表示，烏軍已進一步接近東部重要城鎮克爾米納（Kreminna），城內部分俄軍向後撤離。假如烏軍重奪克爾米納，將能向今年夏天失守的關鍵工業重鎮利西昌斯克（Lysychansk）及北頓涅茨克（Sievierodonetsk）發起攻勢。

【本港時間12月27日】

【10:55】庫列巴（Dmytro Kuleba）希望明年2月底時﹑俄烏戰爭一年前夕能舉行和平峰會，並由聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）擔任中間人。他亦表明，俄羅斯可以參與，但先要在在國際法庭接受戰爭罪檢控。【下一頁】

【07:16】拉夫羅夫（Sergei Lavrov）向官媒塔斯社表明，俄國對烏克蘭特別軍事行動目的明確，要求烏國去軍事化﹑政權去納粹化及去除對俄羅斯領土的威脅。拉夫羅夫指敵人早已深知俄國目的，烏克蘭要麼選擇自行滿足要求，要麼讓俄軍完成目標。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀