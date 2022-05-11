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【烏克蘭戰爭】俄加強炮擊哈爾科夫 德國荷蘭外長訪烏（不斷更新）

環球社會熱點 09:32 2022/05/11

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第77日，烏克蘭指俄軍正加大力度炮擊烏克蘭第二大城市哈爾科夫，特別是針對民居。而德國與荷蘭外長均突訪烏克蘭，並與烏克蘭總統澤連斯基會面。澤連斯基更在斯洛伐克國會發表視像演説，敦促斯洛伐克棄用俄羅斯能源及協助烏克蘭加入歐盟。

【本港時間5月11日】

【09:32】烏克蘭指俄軍正加大力度炮擊烏克蘭第二大城市哈爾科夫，特別是針對民居，導致最少1死6傷。

【08:12】加拿大表示已向聯合國捐款250萬美元，用於調查在烏克蘭發生的侵犯人權行為。

【01:44】德國與荷蘭外長突訪烏克蘭與澤連斯基會面，德國外長更視察有大量平民遭虐殺的基輔近郊城鎮布查（Bucha）。

【01:05】烏克蘭總統澤連斯基在斯洛伐克國會發表視像演説，敦促斯洛伐克棄用俄羅斯能源及協助烏克蘭加入歐盟。

【本港時間5月10日】

【16:26】烏克蘭官員宣布，在烏東城市伊久姆（Izyum）數周前被毀的建築物廢墟中，發現44具平民遺體。

【15:37】自2月戰爭爆發以來，已有超過200萬烏克蘭人逃難至波蘭。

【11:16】聯合國安理會將於周四（12日）召開新會議商討俄烏戰爭的人道主義問題。

【07:20】烏克蘭南部港口敖德薩市議會表示，有炮彈襲擊當地旅遊景點並摧毀了5座建築物，造成兩人受傷。

【03:30】路透社引述消息人士稱，美國國會民主黨議員已同意向烏克蘭提供近400億美元額外資金的提議。

【03:00】普京（Vladimir Putin）在二戰勝利日的演説中表示，入侵烏克蘭是為應對西方對俄羅斯構成不可接受的威脅。白宮譴責普京的演説内容提供修正主義歷史版本及發放虛假信息。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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