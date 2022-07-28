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【烏克蘭戰爭】俄削德天然氣供應 俄近期料不佔領頓巴斯（不斷更新）

環球社會熱點 01:47 2022/07/28

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第155日。北溪一號管道完成維修後仍天然氣供應量仍未恢復正常，德國指目前供應量僅為總產能的兩成，批評俄方刻意削減能源供應。另外，西方官員估計俄羅斯近期不會佔領頓巴斯地區。

【本港時間7月28日】

【01:47】西方官員引述情報指，俄羅斯在烏克蘭頓巴斯（Donbas）戰役中徹底失去主動權，估計近期不會佔領頓巴斯，但也不會撤走。

【00:09】北溪一號管道完成維修後仍天然氣供應量仍未恢復正常，德國指目前供應量僅為總產能的兩成，批評俄方刻意削減能源供應。

【本港時間7月27日】

【11:15】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）將在下周五（8月5日）訪問俄羅斯城市索契（Sochi），預料會與總統普京（Vladimir Putin）會面。

【09:32】北溪一號（Nord Stream）管道營運商數據顯示，請求提供的天然氣供應量於周三（27日）大幅減少，只有此前數量一半。

【04:20】歐盟成員國能源部長會議後宣布，同意在今年8月至2023年3月期間，自願減少使用15%的天然氣。不同成員國將因應情況可調低減量目標。【下一頁】

【00:04】英國外相卓慧思（Liz Truss）宣布，制裁自稱獨立的「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republics）及「頓涅茨克人民共和國」（DonetskPeople's Republics）首長及其政府官員。

【本港時間7月26日】

【10:43】俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）表示，因應俄國能源監管部門指令，減少北溪一號天然氣供應量至每日3,300萬平方米，約為總量僅約20%。【下一頁】

【03:42】聯合國發言人Farhan Haq表示，首艘載有烏克蘭糧食的貨船在未來數日在黑海地區港口出航，將會公布更多詳情。

烏克蘭農業部長Oleksandr Kubrakov亦表示烏方正準備出口糧食及食物，西南部城市Chornomorsk首先有運糧船出發，然後南部重鎮敖德薩（Odesa）及Pivdennyi港口亦會有運糧船啟航。

【本港時間7月25日】

【11:17】南部城市基爾松（Kherson）自俄烏戰爭初期已由俄軍佔領，當地領袖Serhiy Khlan聲稱，烏軍將在9月重新控制基爾松。

【03:45】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表視像講話，表明周四（28日）將如期慶祝國家日。他指烏軍會盡一切行動，尋求對俄軍造成最大傷害。

澤連斯基聲稱，竊聽到不少俄軍向家人透露，認為烏克蘭最終會獲得勝利。

【00:22】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）再次重申，俄國非全球糧食危機的元凶，並讚揚部分非洲國家拒絕配合歐美國家的制裁。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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