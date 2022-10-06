【烏克蘭戰爭】俄冀穩定新領土 堅持參與北溪管道洩漏調查（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第225日。俄羅斯總統普京表示，希望維持上周透過公投決定加入俄羅斯的烏克蘭4個地區穩定。克里姆林宮聲稱，俄羅斯應參與北溪管道洩漏的調查。

【本港時間10月6日】

【10：47】普京（Vladimir Putin接受訪問時表示，對早前的公投結果感到恩惠及驚喜，結果亦不應受到質疑。他指俄國正努力維持新領土穩定，聲稱各地區將持續發展，並加強俄羅斯的整體實力。外媒認為，普京此次發言是默認俄軍在有關地區嚴重失利。【下一頁】

【05：34】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，北溪管道洩漏事件的調查需有俄方參與，一同調查受破壞區域及了解事件。

【本港時間10月5日】

【16：04】俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）警告，美國計劃增加軍援烏克蘭，恐怕增加俄羅斯與西方國家直接發生軍事衝突的風險。

【14：44】日本內閣官房長松野博一表示，相隔7個月後再次重開駐基輔大使館。

【10：38】澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏軍反擊進展迅速且取得明顯成果，已從4個聲稱加入俄羅斯的地區中重奪多個村落。【下一頁】

【08：55】美國總統拜登（Joe Biden）致電澤連斯基，表示美國向烏克蘭提供新一輪6.25億美元（約49.1億港元）軍事援助。

【00：01】俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，局部動員令生效後，已有逾20萬名新兵被徵召。

【本港時間10月4日】

【17：43】澤連斯基正式頒佈法令，正式確定不會與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行任何談判。

【10：41】馬斯克（Elon Musk）在Twitter上提出俄烏戰爭停止建議，其一是在聯合國監察下讓烏克蘭被分裂的地區公投，只要烏克蘭支持更多，俄羅斯便離開。澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦在個人Twitter發起投票，讓網民選擇支持馬斯克提出的哪一個方案﹑「有利烏克蘭或俄羅斯」。【下一頁】

【08：44】俄羅斯軍方承認，烏軍已突破南部基爾松地區（Kherson）防線，並在當地東部亦取得進展。澤連斯基聲稱，烏軍在多個地區收復不少城鎮，包括在基爾松北部的兩個小村落。

【01：27】瑞典海軍表示，海岸防衛隊將派員前往北溪管道事發海域，封鎖鄰近地區展開刑事調查，並把有關海域視為案發現場。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明