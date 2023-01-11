【烏克蘭戰爭】俄僱傭兵稱重掌烏東重鎮 駐美大使批美已參與衝突（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第321日。俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納」聲稱，已經重新控制烏克蘭東部要地蘇勒答爾。俄羅斯駐美大使批評，美軍計劃訓練烏軍使用愛國者導彈系統為美國直接參與俄烏衝突的證據。

【本港時間1月11日】

【10:02】俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）指出，美國訓練烏軍使用愛國者導彈防空系統是美國實際參與俄烏軍事衝突的證明。

【07:56】瓦格納（Wagner）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）日前聲稱，已成功重新控制頓涅茨克（Donetsk）城市蘇勒答爾（Soledar）。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）感謝蘇勒答爾烏國守軍付出，但未更新戰況。

【本港時間1月10日】

【11:09】澤連斯基周一（9日）的講話中指出，烏軍即使損失慘重，但仍成功守住東部重鎮巴赫穆特（Bakhmut ）及蘇勒答爾 （Soledar），為烏克蘭爭取更多時間及實力增長。

【05:44】朔爾茨（Olaf Scholz）強調西方盟友在軍事援助上保持一致步伐，德國不會獨自行動。烏軍要求德國援助德軍王牌坦克「豹2型」（Leopard 2），惟德國憂慮此舉或加劇及升級戰事，一直未有同意。

【本港時間1月9日】

【10:49】俄羅斯國防部發出聲明，指軍隊向烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）發動大規模導彈襲擊，並成功擊中兩幢烏軍臨時駐紮點，造成超過1,300名烏軍死亡，報後早前近百俄軍被烏軍炸死。【下一頁】

【01:19】俄烏雙方確認，兩軍周日（8日）互換50名戰俘。

【本港時間1月8日】

【15:25】莫斯科任命的官員指，烏軍對頓涅茨克地區發動炮擊造成兩座發電廠受損。

【00:47】俄軍被指控於烏克蘭東部和南部最少7個地區發動襲擊，釀成最少3死及多名平民受傷。其中 烏軍指俄羅斯炮擊烏東 城鎮巴赫穆特（Bakhmut），造成當地兩人死亡及13人受傷。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀