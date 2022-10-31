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【烏克蘭戰爭】俄停黑海運糧協議　烏200多艘糧船遭封鎖（不斷更新）

環球社會熱點 18:14 2022/10/31

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第250日。俄羅斯政府早前指控烏克蘭軍利用無人機襲擊黑海艦隊，宣布無限期暫停容許烏克蘭從黑海港口運送穀物離開的協議，烏方證實200多艘船遭到封鎖，聯合國秘書長推遲出席訪問，關注烏克蘭糧食出口遭到封鎖的情況。

【本港時間10月31日】

【17:30】烏克蘭官員表示，俄羅斯周一（31日）早上向基輔、哈爾科夫等多個城市發射導彈，目標針對各地的能源設施，導致部分地區停水停電。基輔官員表示，當地大約有35萬戶住宅停電，暫未接獲傷亡報告。【下一頁】

【15:30】有貿易商表示，憂慮出口至非洲及中東的數十萬噸小麥供應受阻，歐洲也可能面臨粟米短缺，短時間內難以找到方法填補供應缺口。【下一頁】

【04:21】俄羅斯政府無限期退出容許烏克蘭從黑海港口運送穀物離開的協議，烏克蘭基礎設施部證實218艘船遭到封鎖，其中95艘已裝載貨物的船已離開烏克蘭港口，正等待檢查以裝運。另有101艘船在港口入口處等待檢查，22艘滿載船隻等待離開港口。

【00:01】聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）推遲前往阿爾及利亞舉行的阿拉伯聯盟峰會的行程，重點關注俄羅斯暫停黑海港口運送穀物的協議。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明

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