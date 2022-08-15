【烏克蘭戰爭】俄交易所允友好國投資者買賣 首烏糧食船前往非洲（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第173日。俄羅斯總統普京表示，將與北韓擴大雙邊合作關係，希望有助確保區域安全。聯合國官員透露，俄烏戰爭後載有烏克蘭糧食的船隻將啟程首次前往非洲。

【本港時間8月15日】

【16:35】俄羅斯莫斯科交易所周一（15日）宣布，允許友好國家投資者參與證券交易，為俄烏戰爭以來首次。

【11:12】北韓官媒朝中社報稱，普京（Vladimir Putin）指兩國將共同努力擴大全面及有建設性的雙邊合作，並稱加強合作合乎兩國利益，亦有助維護朝鮮半島及東北亞地區安全及穩定。

金正恩亦表示，俄羅斯與北韓的友誼自二戰戰勝日本起建立，兩國戰略合作﹑支援及一致性達到新高，雙方共同面對敵對軍事勢力的威脅及挑釁。【下一頁】

【04:31】聯合國官員布朗（Denise Brown）指貨船Brave Commander在完成裝載超過2.3萬噸小麥後，將啟程前往非洲埃塞俄比亞，為俄烏戰爭以來首次有載有烏克蘭糧食前往非洲。

【本港時間8月14日】

【12:45】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指控俄軍利用核電站作勒索，警告如任何俄軍向扎波羅熱（Zaporizhzhia ）核電站或由該處開火，都會成為烏軍及特種部隊的目標。

【08:54】 英國軍事情報局表示，通往烏克蘭赫爾松（Kherson）地區的兩座重要 橋樑目前已無法用於俄軍的軍事補給。而烏克蘭也證實發動空襲毀壞Nova Kakhovka大壩的橋樑，料切斷西岸數千名俄軍的軍事補給。

【本港時間8月13日】

【12:35】俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）數據顯示，當地今年第二季度經濟比去年同期下滑4%，但較市場預期錄經濟收縮7%為佳。

【10:20】連斯基再次呼籲歐盟禁止向俄羅斯國民批出簽證，防止歐盟國家變成任何人都能進入的「超市」。

擔任歐盟輪值主席的捷克表示，將建議歐盟停止對俄羅斯國民發入境簽證，或是歐盟實施下一輪對俄制裁措施之一。

【9:40】俄羅斯塔斯社（TASS） 引述外交部北美司司長達爾奇耶夫（Alexander Darchiyev）指，如果美國參議院通過針對俄羅斯提案，證明美國已跨越界線，令美俄關係陷入無法挽回的局面。

達爾奇耶夫指，莫斯科已向華府發出警告，若美國列俄羅斯為支持恐怖主義的國家，將損害兩國外交關係，不排除完全中斷兩國外交。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明