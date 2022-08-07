【烏克蘭戰爭】以來首有外國船抵達 IAEA籲核電廠附近停火（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第165日。國際原子能機構（IAEA）憂慮烏克蘭扎波羅熱的歐洲最大核電廠被炮擊，或會導致核災害，呼籲俄烏雙方停止在附近的軍事行動。自戰爭以來，烏克蘭首次迎接掛起外國國旗的船隻到來，並預計運走烏克蘭的糧食。

【本港時間8月7日】

【15:05】IAEA總幹事格羅西憂慮扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠曾遭炮擊，警告持續在附近發生軍事行動可能釀成核災難，威脅烏克蘭及其他國家的公共健康及環境，呼籲立即停止軍事行動，並允許IACA前往核電廠檢視損毀。

【06:01】烏克蘭基建兼農業部長Oleksandr Kubrakov表示，2月24日後首次有外國旗船隻抵達烏克蘭，掛起加勒比島嶼國家巴巴多斯（Barbados）國旗的貨船Fulmar S已停泊在黑海村（Chornomorsk）的港口。

【本港時間8月6日】

【17:00】國際特赦組織烏克蘭辦事處主任Oksana Pokalchuk宣布辭職，指摘總部報告刪走其建議內容。

【15:00】英國情報部門指，戰爭即將進入新階段。烏軍正擊中攻擊橋樑及彈藥庫，試圖削減俄軍後勤補給力。

【13:00】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）簽署法令，禁止不友好國家投資者年底前出售金融及能源等企業股份。法令立即生效，但指普京可批出豁免。【下一頁】

【11:30】俄羅斯指，將驅逐14名保加利亞領事館及大使館工作人員。

【11:00】俄烏雙方互相指責對方，攻擊位於烏克蘭東南部的扎波羅熱核電廠。

【10:30】國際特赦組織（Amnesty International）表示，支持烏克蘭在居民區建立軍事基地對抗俄軍。國際特赦組織周四曾發表報告，指烏軍在學校等地點設置軍事基地，違反國際法及危及平民安全，被烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）嚴厲批評。

【10:00】歐洲指，削減15%天然氣使用量方案將於下周初生效。

【09:00】加拿大國防部宣布，將向英國再派遣225名武裝部隊人員，訓練烏克蘭新兵。

【本港時間8月5日】

【13:38】埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）預計周五與普京（Vladimir Putin）見面，為兩人17日內第二度會面。外界估計，兩人對話主要圍繞烏克蘭及叙利亞。

【05:35】位處土耳其最大城市伊斯坦布爾的聯合協調中心周四（4日）表示，3艘糧食船將在周五（5日）由烏克蘭的南部重鎮敖德薩（Odesa）及西南部城市黑海村（Chornomorsk）的港口，運走約5.8萬噸烏克蘭糧食。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀、郭麗明