【中小企融資擔保】中小企融資擔保計劃優化4月1日起生效　百分百擔保特惠貸款上限增至900萬元　港銀支持優化

按證保險公司公布，「中小企融資擔保計劃」的優化措施將於今年4月1日起生效。今年2月的財政預算案已宣布，「百分百擔保特惠貸款」下每家企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和，提高至27個月，上限增至900萬元（原為600萬元），最長還款期由8年延長至10年。合資格企業為今年3月31日前已最少營運3個月，並自2020年2月份起任何單月的營業額較2019年1月至今年3月期間任何季度的平均每月營業額下跌最少3成。

另外，「中小企融資擔保計劃」下「八成信貸擔保產品」、「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」延長還息不還本安排6個月至合共最多30個月，同時提供一個為期一年的部份本金還款選項，讓有意願和有能力的借款企業逐步回復正常還款。「中小企融資擔保計劃」的申請期已延長至2023年6月30日。

中銀香港：投入500億元的信貸資源 支援中小企

中銀香港 （02388） 表示，全力支持按證保險公司延長「中小企融資擔保計劃」下各項計劃的安排，及「百分百擔保特惠貸款」增加貸款額及延長還款期等優化措施，進一步紓緩中小企在疫情下的資金周轉壓力。

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，面對第五波疫情，該行繼續全力支持和參與政府及金管局各項紓困計劃，並加大力度推出新一輪抗疫防疫金融服務支援措施，包括投入500億元的信貸資源、提供費用減免及保費回贈等優惠，支援本地中小企應對挑戰。

滙豐發言人表示，歡迎按證保險公司推出中小企融資擔保計劃下，包括百分百擔保特惠貸款的優化措施。該行除致力紓緩商業客戶的資金壓力外，亦積極提升為中小企而設的實時遙距服務，透過全天候24小時的服務渠道及數碼平台，支持其疫情下的日常營運所需。

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