【業績｜內銀股】郵儲行去年多賺近19％、派息0.2474元人幣　周息率近5厘

▲ 郵儲行去年多賺近19％，派息0.2474元人幣。

郵儲行 （01658） 公佈去年業績，營業收入按年升11.4％至3,191.07億元（人民幣，下同），純利按年升18.7%至761.7億元；稅前利潤按年升19.5％至814.54億元。郵儲行宣佈每10股普通股派息2.474元，即每股派息0.2474元，按年增派18.7％，以現價計周息率約4.9％。

按年比較，郵儲行去年利息淨收入升6.3％至2693.82億元。其中，規模增長帶動利息淨收入增加258.44億元，利率變動導致利息淨收入減少98.40億元。淨利息收益率與淨利差均跌0.06個百分點，分別降至2.36％至2.3％。手續費及佣金淨收入去年按年則升33.42％至220.07元。其中，代理業務手續費收入升88.7%至122.39億元，銀行卡業務手續費收入升3.8%至119.51億元。

不良貸款雙降、貸款減值損失大減逾四成

資產質素方面，去年不良貸款率跌0.06個百分點至0.82％；貸款不良餘額174.51億元，較上年底減少11.98億元；撥備覆蓋率升10.55個百分點至418.61％；貸款撥備率跌0.17個百分點至3.43％；核心一級資本充足率升0.32%至9.92％。

郵儲行去年信用減值損失466.38億元，按年減少7.5％。其中，客戶貸款減值損失287.28億元，按年大減45.15%，郵儲行解釋，主要是由於該行信貸資產質量保持穩定，不良貸款生成率下降，以及上年同期因疫情前瞻性計提減值雙重因素影響。該行又指，其房地產開發貸款佔比整體較低，客戶結構良好，貸款佔比為6.2％。

另外，郵儲行去年資產總額12.59萬億元，較上年底增長10.9%。

展望今年，郵儲行指銀行業淨息差預計仍會承壓，但通過優化業務結構等一攬子等舉措，淨利息收益率有望保持平穩。

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