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【業績｜生科股】康方生物去年蝕逾10億人幣　卡度尼利雙抗預期年內獲批上市

股市 22:06 2022/03/30

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康方生物 （09926） 公布，去年確認來自產品及許可費的總銷售額為3.4億元（人民幣．下同），前一年為零，主要由於新獲批准且於2021年8月末開始銷售的安尼可®（派安普利，PD-1）產品銷售額2.1億元，令全國約17,000名患者受惠；及向默沙東（Merck）授權產品AK107的許可收入近1.3億元。

期內，股東應佔虧損10.7億元，去年同期蝕11.8億元。研發開支為11.2億元，按年增46%。

公司預期，卡度尼利即將於2022年獲批上市。截至2021年末，公司已成功組建了一支經驗豐富、實力雄厚且具本地市場知識的商業營運團隊，該團隊由逾500名人員組成，公司計劃在2022年還會將該團隊擴展到約800人。

同時，公司也在積極拓展卡度尼利雙抗（AK104，PD-1/CTLA-4）在其他重要癌種的適應症商業潛力。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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【業績｜生科股】藥明康德轉升一成　料今年全年收入增65%至70%　去年盈利增7成

港股 業績公布 康方生物－B（09926）
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