  • 23°C
香港時間 : 2022330日 (三) 21:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融穩定性】金管局：港銀稅前經營溢利按年跌16.1%　淨息差改善或需更多時間實現

Hot Talk 21:12 2022/03/30

分享：

金管局公佈，本港銀行稅前經營溢利按年跌16.1%，又指港銀淨息差改善或需更多時間實現。

金管局發佈《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，指去年下半年本港零售銀行整體稅前經營溢利按年跌16.1%。盈利表現疲弱主要是由淨利息和非利息收入減少及營運開支增加所致。資產回報率去年下半年下跌至0.50%，2020年同期為0.61%。去年全年本港零售銀行整體稅前經營溢利按年減少18.6%，資產回報則由0.77%下降至0.59%。

報告稱，零售銀行資金成本去年保持穩定。其中，綜合利率，即衡量零售銀行平均港元資金成本的指標，自6個月前的0.18%溫和上升至去年底的0.21%。去年本港持牌銀行的整體港元及美元資金成本去年下半年微升6個基點。

港銀內地相關貸款佔比15.8％

金管局稱，雖然美國貨幣政策正常化可能預示銀行盈利能力將會有所改善，但短期內的改善可能會被兩個因素部分抵消。首先，過往經驗顯示本地利率的變動可能會較美息有所滯後，尤其是當本港銀行間的流動性仍然非常充裕時，銀行淨息差改善可能需要更多時間實現。此外，變種病毒病例激增可能對經濟復甦步伐帶來變數，從而對銀行的資產質素以及盈利能力構成壓力。金管局表示，銀行應保持警惕及仔細評估相關風險因素對其貸款組合資產質素的潛在影響。

去年本地註冊認可機構一級資本比率及普通股權一級 （CET1） 資本比率分別為18.2%及16.2%。去年下半年，銀行業存款總額大致持平，貸款及墊款總額則錄得輕微下降。以所有貨幣計算的平均貸存比率由2021年6月底的74.1%，溫和下降至去年底的71.8%。

信貸風險方面，報告指銀行貸款總額去年下半年有所減少，因受前一年6月底新股認購貸款高基數效應影響，惟全年仍錄3.8％增長率，快於2020年的1.2％。另外，去年住宅按揭貸款增速則由4％加快至5.7％，按年率計信用卡撇帳比率由去年第二季的1.94％跌至第四季的1.75％。同時，港銀內地相關貸款總額由去年6月底的4.88萬億元跌3.2％，去年底佔總資產15.8％。

相關文章：

【第五波疫情】銀行公會禤惠儀：業界和金管局就全民檢測溝通　下半年香港經濟有望反彈

【美國加息】金管局5條QA　親解美國加息及外圍局勢對香港金融及貨幣市場影響

【美國加息】金管局余偉文：美國進入加息周期屬市場預期　港元拆息未必即隨美元拆息上調

【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘

開啟hket App，閱讀全文
按揭貸款 金融 銀行 香港 加息 香港金融管理局

上一篇文章

【美股開市】俄被指增兵油價反彈4%　道指低開57點　納指跌0.4%（不斷更新）

下一篇文章

【ET開市直擊】第二季執倉全攻略 推介板塊季尾一覽（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期＋北水】北水走資逾21億　近9億沽中移動　恒指夜期升49點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水走資逾21億　近9億沽中移動　恒指夜期升49點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】俄烏傳好消息、騰訊美團ADR高3%　夜期抽升268點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】俄烏傳好消息、騰訊美團ADR高3%　夜期抽升268點（不斷更新）
【美股開市】油價反彈4%　道指低開57點　納指跌0.4%（不斷更新）
【美股開市】油價反彈4%　道指低開57點　納指跌0.4%（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】國泰航空避飛俄羅斯領空　紐約抵港航班成世界最長民航線、達1.66萬公里
【烏克蘭戰爭】國泰航空避飛俄羅斯領空　紐約抵港航班成世界最長民航線、達1.66萬公里
【業績｜內銀股】中行去年淨利潤增長12.3%　派息22.1分、股息率達8.85厘
【業績｜內銀股】中行去年淨利潤增長12.3%　派息22.1分、股息率達8.85厘
【業績｜內銀股】建設銀行去年多賺12%　末期息0.364元人民幣　按年多11.7%
【業績｜內銀股】建設銀行去年多賺12%　末期息0.364元人民幣　按年多11.7%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款