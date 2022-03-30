【金融穩定性】金管局：港銀去年下半年稅前經營溢利按年跌16.1%　淨息差改善或需更多時間

▲ 金管局公佈，本港銀行稅前經營溢利按年跌16.1%，又指港銀淨息差改善或需更多時間實現。

金管局發佈《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，指去年下半年本港零售銀行整體稅前經營溢利按年跌16.1%，盈利表現疲弱主要是由淨利息和非利息收入減少及營運開支增加所致。資產回報率去年下半年下跌至0.50%，2020年同期為0.61%。

就2021年全年而言，零售銀行的整體稅前經營溢利較2020年減少18.6%，而資產回報則由0.77%下降至0.59%。

金管局稱，雖然美國貨幣政策正常化可能預示銀行盈利能力將會有所改善，但短期內的改善可能會被兩個因素部分抵消。首先，過往經驗顯示本地利率的變動可能會較美息有所滯後，尤其是當本港銀行間的流動性仍然非常充裕時，銀行淨息差改善可能需要更多時間實現。此外，變種病毒病例激增可能對經濟復甦步伐帶來變數，從而對銀行的資產質素以及盈利能力構成壓力。金管局表示，銀行應保持警惕及仔細評估相關風險因素對其貸款組合資產質素的潛在影響。

港銀內地相關貸款佔比15.8％

去年本地註冊認可機構一級資本比率及普通股權一級 （CET1） 資本比率分別為18.2%及16.2%。去年下半年，銀行業存款總額大致持平，貸款及墊款總額則錄得輕微下降。以所有貨幣計算的平均貸存比率由2021年6月底的74.1%，溫和下降至去年底的71.8%。

信貸風險方面，報告指銀行貸款總額去年下半年有所減少，因受前一年6月底新股認購貸款高基數效應影響，惟全年仍錄3.8％增長率，快於2020年的1.2％。另外，去年住宅按揭貸款增速則由4％加快至5.7％，按年率計信用卡撇帳比率由去年第二季的1.94％跌至第四季的1.75％。同時，港銀內地相關貸款總額由去年6月底的4.88萬億元跌3.2％，至4.725萬億元，去年底佔總資產15.8％。

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