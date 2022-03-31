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【ET開市直擊】第二季執倉全攻略 推介板塊季尾一覽（附time code）

股市 11:01 2022/03/31

分享：

恒指首季大上大落，恒指上日終於收復兩萬二，收報22232點，升304點；第一季踏入尾聲，港股第二季執倉策略怎部署？有何板塊下季值得睇好？光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）今早9時於《ET開市直擊》為你展望第二季策略及推介板塊。

Time code
00：16 - 港股今日焦點速覽　
01：03 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：41 - 亞太股市早段市況速報
03：21 - 俄烏局勢膠著    美股上日受壓
04：08 - 美股面對三大因素：俄烏局勢、美國聯儲局加息、美國經濟衰退風險
05：21 - 美股走勢短綫反彈     有望進一步向好
06：06 - 納指反彈力度強    如企穩高位美股今周有短綫向上動力    
06：53 - 美股下周尾宜審慎    美國將公布通脹數據
07：46 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：47 - 港股首季先升後跌    第二季有望翻身？
10：21 - 上日為恒指見底以來最高位    技術走勢未算差
10：39 - 港股五大受困因素：監管、美國加息、疫情、俄烏危機、中概股退市
11：34 - 港股前期跌市    市場正消化俄烏危機及中概股退市
12：07 - 料歐美對俄羅斯制裁放緩    中概股退市未必對股市造成大衝擊
13：13 - 第二季未睇得太差     恒指反彈目標24000至25000點
14：33 - 第二季推介三大板塊 - （1）進取者可選科技股：騰訊 （00700） 、美團 （03690）
19：20 - 第二季推介三大板塊 - （2）中性者可選金融股：滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388）
22：32 - 第二季推介三大板塊 - （3）防守者可選股價落後高息股：香港電訊 （06823） 、香港寬頻 （01310）
24：40 - 港股開市前市況速報
25：19 - 業績股速報：工商銀行 （01398） 、郵儲銀行 （01658） 、中海油 （00883） 、蒙牛乳業 （02319）
26：37 - 新股速報：法拉帝 （09638） 、瑞科生物 （02179） 、力高健康生活 （02370）
27：26 - ET個股推介：龍湖 （00960）
31：22 - 港股開市初段市況速報
31：42 - 觀眾問股：油價點睇？中海油 （00883） 見頂未？
34：26 - 觀眾問股：蒙牛乳業 （02319） 50元有貨短綫睇幾多？
36：12 - 觀眾問股：工商銀行 （01398） 5元買入上望多少？
40：01 - 觀眾問股：內銀股二揀一     中國銀行 （03988） vs 建設銀行 （00939）
41：45 - 觀眾問股：農業銀行 （01288） 上望咩價位？
42：28 - 觀眾問股：中移動 （00941） 甚麼價位可買入？
44：13 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18元買入可持有嗎？
45：55 - 內地最新PMI速報：錄49.5低於預期
46：44 - 內地PMI數據怎解讀？ 內地經濟受疫情拖累？
47：52 - 內地經濟有下行憂慮  拖累港股早段轉跌
48：30 - 觀眾問股：中海外 （00688） 19.3元有貨    想中長綫持有、現價再加注可以嗎？
51：03 - 觀眾問股：快手 （01024） 蟹貨多時，溝3次貨平均成本91元  今年有機會大翻身嗎？
52：57 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 90元有貨可以加注嗎？
54：40 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 4.6元反彈目標多少？
56：39 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 10.26元策略如何？  更睇好華潤水泥 （01313）
57：25 - 觀眾問股：鞍鋼 （00347） 3.5有貨點睇？
58：05 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 122元買入  有冇機會上返130元？
59：25 - 港股開市初段市況速報
59：51 - 業績股速報：中芯國際 （00981） 、思摩爾 （06969） 、申洲國際 （02313） 、香港科技探索 （01137） 、嘉里物流 （00636） 、廣汽 （02238） 、中國國航 （00753） 、南方航空 （01055） 、東方航空 （00670）
01：01：45 - A股開市初段市況速報
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欄名 : ET開市直擊

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