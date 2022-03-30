【美股焦點】為加快在美上市 ARM擬轉讓中國合資公司股份

據《金融時報》引述消息人士報道，英國晶片設計公司ARM正計劃將其中國合資企業的股份轉讓給軟銀集團SoftBank旗下的一個特殊目的實體（SPV），以加速推動該公司在美國的首次公開發行（IPO）計劃。

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報道稱，如果股份轉讓成功，該合資企業與ARM總部將保有授權許可的關係，而非持股關係。ARM目前持有合資企業的47.3%股權。ARM將繼續從ARM中國（安謀科技）獲得許可收入，但不需要審計該部門的財務狀況，ARM不予置評。

受監管影響，軟銀將英國晶片業務ARM出售給英偉達（Nvidia，美：NVDA）的交易早前宣布告吹。軟銀表示，將開始為ARM上市作準備，目標於2023年3月底財年內完成。

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責任編輯：黃苑筠